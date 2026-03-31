岱宇國際（1598）昨（30）日召開法說，董事長林佑穎表示，去年進行營運體質調整與產品線整頓後，轉型效益開始發酵，商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，目標打入北美指標大型連鎖健身房，進而帶動整體營收重回成長軌道。

林佑穎宣布，今年為「重返成長元年」。岱宇將推動「ReFit」營運優化計畫，強化費用控管與資本運用效率，全力達成今年轉虧為盈的目標，奠定連續年度獲利的基礎，並朝長期股東權益報酬率（ROE）15%的目標邁進。

岱宇去年受疫情後家用健身器材產業調整期影響，全年合併營收61.21億元、年減15.1%，稅後虧損5.61億元，每股稅後虧損3.35元。

林佑穎指出，今年公司設定三大策略目標：第一、達成轉虧為盈；第二、深耕商用健身器材市場，使商用業務逐步成為營收與獲利的主力來源；第三、整體營收重返成長軌道。

林佑穎表示，商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，成為最主要的成長動能。近年商用市場競爭格局出現顯著變化，客戶為分散風險，正積極尋求多元供應商。

岱宇把握轉型契機，在產品面投入研發以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，策略上將首先鎖定北美大型連鎖健身房，以及高成長新興市場當地的大型連鎖健身房業者。

目前，岱宇已成為多家商用客戶洽談合作的首選。以岱宇2025年的商用健身器材營收推算，其在全球市占率僅約0.3%，未來五年內目標突破1%的市占率，長期擴張空間龐大。

家用健身器材方面，今年策略將全面聚焦「獲利優先」，並將部分行銷業務移回總部統籌進行，可顯著提升行銷獲客效率。

此外，岱宇也持續建構多元成長來源。在新興業務方面，今年初全新8.0系列醫療產品已順利取得歐盟MDR認證，預計第2季開始貢獻營收，今年起可擴大拓展市場。在電輔車（E-Bike）方面，則將擴大代工業務規模，穩健發展自有品牌。