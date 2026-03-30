三芳法說會／原料庫存約三至五個月 今年鞋材仍有望中個位數成長

鞋材大廠三芳（1307）30日舉辦法人說明會。針對近期中東戰爭引發塑化上、中游產品價格大漲，三芳表示，目前原物料庫存約在三個月左右，目前都在合理區間；不過，預計4月以後原物料價格變化較會開始反應，由於4月後還是會持續採購原料，如戰事拖長，原料漲價對於獲利的影響，可能反應於下半年。

三芳舉行法人說明會，由董事長室行銷總監暨發言人李禮權、營運總監林信宏共同主持。李禮權表示，三芳身為塑膠二次加工業者，對原物料價格敏感性高，目前三芳的大宗原物料庫存約三至五個月，因此對於第1季應看不出影響，第2季可能小幅反應，預估到第3季開始較顯著反應，如戰事拖沓，可能影響下半年毛利率。

至於需求面，目前主要客戶鞋廠下單的信心度，三芳表示，每個品牌下單周期不同。有些品牌雙周下一次，有些品牌如果氣氛不是很好，可能一個月下單一次、或有些月份合併下單，動態調整。不過，整體來看，鞋材主要客戶成長穩定，看今年鞋材仍可望有中個位數成長。

三芳指出，由於客戶是約每半年詢一次價，還在跟客戶討論是否要上調價格；整體而言，距離價格反應成本，會有一段時間差，不會立即漲價。

三芳以運動鞋材為主要產品，2025年占該公司全年營收約九成。包含人工皮革、NO SEW SKIN產品、複合材、TPU熱融膠等，客戶囊括NIKE、ADIDAS、NB、PUMA等國際運動用品品牌，全球五大品牌占業績70%-75%；占最大客戶供貨比重約30%。此外也耕耘運動用品、成衣用TPU薄膜、用動用品材料、工業研磨材料等。

產能擴充部分，三芳表示，印尼廠的產線擴產計畫，第一條產線已於2025年投入量產，第二條生產線將於2026年上半年投入量產。越南為三芳目前主要生產基地，2025年投入第一條TPU生產線，2026年上半年新增第二條TPU生產線，貼近品牌客戶，滿足客戶在地化供貨及短交期需求。

展望今年，三芳表示，以跑鞋為核心成長引擎，鞋類預估仍可有中個位數成長，持續耕耘品牌客戶；此外在球材部分，世界盃帶來的營收多已於去年認列，今年將延伸足球以外球類應用；並將加速薄膜成衣市場布局，從客戶開發及產品樣品開發進度來看，預計今年會有較顯著的成長，但也要觀察戰爭對成衣廠客戶需求帶來的影響。