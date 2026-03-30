中鋼2月稅前合併虧損4.87億元 後續鋼價調漲…獲利有望「月來月好」

中鋼（2002）公告2月稅前合併虧損4.87億元，主因受制2月春節長假工作天數少等因素，隨著後續鋼價持續調漲，中鋼產銷營運逐漸走在上坡道路，接下來獲利表現有望「月來月好」。

今年累計至2月中鋼的合併營業收入505億元，累計稅前虧損5.7億元。中鋼公司個體、非合併的鋼品銷售量，2月銷售57.9萬公噸，本年累計鋼品銷售量為117萬公噸。

中鋼表示，2月合併稅前虧損較1月增加，主要是鋼鐵業銷售單價及單位毛利較上月減少，致營業收入減少，以及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收支相對不利。

今年前2月累計合併稅前虧損與去年同期相比由盈轉虧，同樣是受到鋼鐵景氣蕭條，鋼材銷售單價及單位毛利減少，造成營業收入降低、營業損失增加。但是礦業投資獲配股利增加，業外收支提升。

中鋼指出，歐美日等主要經濟體製造業恢復擴張態勢，企業投資與消費動能持續回溫，中國大陸兩會決議擴大財政支出，並強化內需，都對強化用鋼需求有利。

此外，國內人工智慧（AI）科技應用與出口表現強勁，傳統產業外銷接單開始回溫，中國大陸推動碳排放總量和強度雙控制度，同時管控高耗能、高排放項目，加快淘汰落後產能，大陸今年前2月粗鋼產量年減約3.6%，供應面轉趨緊俏，對鋼市帶來正面消息。

美、歐地區前波鋼價已先行上漲，今年累積漲幅達每公噸60~80美元，寶鋼1月迄今漲幅同樣達人民幣400元、約58美元，國際鋼價漲勢持續走強，後市審慎樂觀。

中鋼表示，目前需要關注中東戰火造成國際原油價格驟漲，海運費與能源成本上揚推高大宗商品價格，煉鋼成本持續攀高，後續鋼廠營運變化仍須審慎應對，整體表現呈現穩中求進態勢。