快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼2月稅前合併虧損4.87億元 後續鋼價調漲…獲利有望「月來月好」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）公告2月稅前合併虧損4.87億元，主因受制2月春節長假工作天數少等因素，隨著後續鋼價持續調漲，中鋼產銷營運逐漸走在上坡道路，接下來獲利表現有望「月來月好」。

今年累計至2月中鋼的合併營業收入505億元，累計稅前虧損5.7億元。中鋼公司個體、非合併的鋼品銷售量，2月銷售57.9萬公噸，本年累計鋼品銷售量為117萬公噸。

中鋼表示，2月合併稅前虧損較1月增加，主要是鋼鐵業銷售單價及單位毛利較上月減少，致營業收入減少，以及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收支相對不利。

今年前2月累計合併稅前虧損與去年同期相比由盈轉虧，同樣是受到鋼鐵景氣蕭條，鋼材銷售單價及單位毛利減少，造成營業收入降低、營業損失增加。但是礦業投資獲配股利增加，業外收支提升。

中鋼指出，歐美日等主要經濟體製造業恢復擴張態勢，企業投資與消費動能持續回溫，中國大陸兩會決議擴大財政支出，並強化內需，都對強化用鋼需求有利。

此外，國內人工智慧（AI）科技應用與出口表現強勁，傳統產業外銷接單開始回溫，中國大陸推動碳排放總量和強度雙控制度，同時管控高耗能、高排放項目，加快淘汰落後產能，大陸今年前2月粗鋼產量年減約3.6%，供應面轉趨緊俏，對鋼市帶來正面消息。

美、歐地區前波鋼價已先行上漲，今年累積漲幅達每公噸60~80美元，寶鋼1月迄今漲幅同樣達人民幣400元、約58美元，國際鋼價漲勢持續走強，後市審慎樂觀。

中鋼表示，目前需要關注中東戰火造成國際原油價格驟漲，海運費與能源成本上揚推高大宗商品價格，煉鋼成本持續攀高，後續鋼廠營運變化仍須審慎應對，整體表現呈現穩中求進態勢。

中鋼 傳統產業

延伸閱讀

中鋼（2002）超商禮券50元惹議！陳重銘曝2招策略：長線換存這2檔公股金雞母

鋼筋行情向上 主力鋼廠封盤「價高量低」結構短期不易改變

鋼市強勁復甦 上游中鋼盤價直直漲 鋼管報價同步向上

工業生產指數估連24紅 經部預期2月年增9.7%至14%

相關新聞

中鋼2月稅前合併虧損4.87億元 後續鋼價調漲…獲利有望「月來月好」

中鋼（2002）公告2月稅前合併虧損4.87億元，主因受制2月春節長假工作天數少等因素，隨著後續鋼價持續調漲，中鋼產銷營運逐漸走在上坡道路，接下來獲利表現有望「月來月好」。

伊朗轟炸阿聯、巴林鋁廠 鋁價走高 大成鋼卻爆量開高走低

伊朗襲擊中東占全球產量比重極高的兩處鋁生產基地，中東最大的鋁生產商阿聯環球鋁業（EGA）周六表示，位於阿布達比的工廠遭受「嚴重損害」，倫敦金屬交易所（LME）鋁價早盤一度大漲 6%，至每噸 3,492 美元。大成鋼（2027）鋁製產品占營收37%，成鋁價上漲受惠股，但30日股價卻開高走低，並爆出7萬張大量，盤中漲幅剩1%多。

華新、唐榮、運錩 Q2接單旺

國際鎳金屬供應缺口擴大，持續激勵亞洲最重要不銹鋼發貨中心印尼青山盤價大幅提漲，加上新台幣貶值助攻外銷接單，國內不銹鋼產業走進上坡道路，華新（1605）、唐榮、運錩、允強第2季接單暢旺，中長期展望優化。

潤弘在手案量逾千億元

連續四年賺進一個資本額的潤弘精密（2597），目前在手工程案量破千億元，其中尚未認列工程金額逾600億元；法人看好該公司今年營運，體質扎實、基本面穩健。

超商雙雄搶食烘焙大餅

超商雙雄搶攻烘焙商機，全家（5903）旗下熱門麵包「匠土司」全面升級，將衝刺匠土司業績年增三成，為全年成長挹注動能；7-ELEVEN整合集團烘焙品牌「Semeur聖娜」於部分門市導入「專車直送」模式，帶動菠蘿與可頌類型麵包銷售翻倍成長。

富華水湳建案 有望讓利

富華創新（3056）董事長吳錫坤宣布，總銷80億元的水湳「之序」，預計第4季重啟銷售，不排除延續「讓利策略」，回饋消費者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。