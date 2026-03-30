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今年將轉虧為盈 法人調高台化目標價及投資評等

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台化（1326）隨中長期塑化產品供過於求壓力減輕，加上透過產品組合調整、產線整併及市場拓展提升營運效率，法人看好2026年可望轉虧為盈，2027年持續優化營運結構，實現穩健成長，除調高目標價，並轉為買進評等。

壽險旗下投顧法人分析，美伊戰爭爆發後，國際原油價格飆升，推動相關塑化產品價格明顯上漲，受益芳香烴產品利差改善及未達獲利目標產品線縮減，在積極改善營運結構下，預估台化第1季營收季增約16%，並由虧轉盈。

展望2026年，雖然短期內受到中東戰事影響，塑化產品價格波動較大，但中長期來看，塑化產業基本面已有復甦跡象。法人表示，供給端來看，全球新增產能明顯放緩，供給壓力較前幾年趨緩，且中國大陸石化業產能已透過政策抑制過度競爭並控制供應。

成本端來看，法人研判原油供過於求趨勢將延續，即使短期戰爭推升油價成本，但中長期仍將回歸供需結構的平衡，預估台化2026年營收將成長中個位數百分比，在產品利差改善、產線整併及市場拓展等策略下，稅後純益約達31億元，營運轉虧為盈。

法人指出，塑化產業正處於復甦階段，預期2027年供需狀況將進一步平衡，並受中國大陸政策改革影響，重點轉向綠色轉型，嚴控新增大宗石化產能，並進一步落實環保法規，加上油價持續處於供過於求狀態，台化將持續透過調整產品組合、優化產線運營及擴大市場布局，提升營運效率，保持穩定增長。

台化 法人 中東戰事

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