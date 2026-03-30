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簡立峰專欄／中東戰局恐釀供應鏈危機 揭AI產業4大衝擊

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伊朗轟炸阿聯、巴林鋁廠 鋁價走高 大成鋼卻爆量開高走低

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

伊朗襲擊中東占全球產量比重極高的兩處鋁生產基地，中東最大的鋁生產商阿聯環球鋁業（EGA）周六表示，位於阿布達比的工廠遭受「嚴重損害」，倫敦金屬交易所（LME）鋁價早盤一度大漲 6%，至每噸 3,492 美元。大成鋼（2027）鋁製產品占營收37%，成鋁價上漲受惠股，但30日股價卻開高走低，並爆出7萬張大量，盤中漲幅剩1%多。

除了阿聯鋁廠受損，巴林鋁業（Alba）也表示正在評估其設施的受損程度。鋁價自去年9月開始便一路走高，3月12日LME鋁價更衝上每噸 3,519 美元，但隨後出現回落，統計自去年9月1日至今漲幅約3成。

大成鋼主要生產不銹鋼管、鋁捲板、螺絲螺帽等產品，比重各占37%、37%、23%。鋁捲板部分是將廢鋁回收煉製成再生鋁合金錠、鋁合金擠型錠(純鋁錠與廢鋁)，再經加工生產鋁鑄造品及鋁鍛造品。

法人指出，大成鋼德州鋁廠擴建工程於年初邁入全面量產階段，自製率提升帶來的成本優化效應，預計每年可省下逾7,000萬美元支出，將帶動大成鋼獲利戰新高。

大成鋼在美國德州的熱軋鋁捲板產線，前段的冷軋目前月產能1.3萬噸，目標是將產能將從1.3萬噸大幅推升至3.1萬噸，實現鋁捲板100％自製的戰略目標，減少外購半成品、降低物流成本及縮短交期，未來在多重效益下，毛利率將顯著擴張。

法人分析，在德州廠的產能釋出之後，大成鋼目前的營運結構已從單純的「通路商」轉型為「通路兼製造」的龍頭。

大成鋼2月營收99.76億元，月增1.1%，年增13.6%，為同期新高；今年前2月累計營收198.4億元，年增16.7%。

大成鋼以40元開高，大漲至40.2元後便一路急殺，前波解套賣壓沉重，盤中漲幅剩逾1%，並爆出超過7萬張成交量。

大成鋼 伊朗 戰略目標

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