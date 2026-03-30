華新、唐榮、運錩 Q2接單旺

國際鎳金屬供應缺口擴大，持續激勵亞洲最重要不銹鋼發貨中心印尼青山盤價大幅提漲，加上新台幣貶值助攻外銷接單，國內不銹鋼產業走進上坡道路，華新（1605）、唐榮、運錩、允強第2季接單暢旺，中長期展望優化。

法人分析指出，近期中東戰爭大幅提高風險成本，國際鋼價不斷墊高，全球鋼市整體產業鏈將脫離去年的陰霾，迎來獲利與產能齊揚的榮景。

上市鋼廠主管說，印尼青山作為不銹鋼報價的定價龍頭，其盤價變動直接影響全球市場。根據最新商情，印尼青山針對4月出口至亞洲市場的304系冷軋與熱軋產品，每公噸大幅調漲100至150美元，這也是連續第三個月的上調。

由於上游不銹鋼熱軋母材供應偏緊，市場預期唐榮4月304系產品每公噸仍有1,500元以上的調漲空間。唐榮目前產線稼動率已恢復至85%以上，且隨著新台幣匯率近期走貶，出口競爭力增加，第2季獲利表現有望寫下六個季度以來的新高，唐榮董事長趙健在力拚「轉虧為盈」的大戰略指日可待。

另一方面，運錩在中國大陸與台灣廠雙線並進下，積極切入高精密不銹鋼帶，供應電子與新能源汽車產業，隨大陸經濟刺激方案發酵，運錩接單量能見度貫穿第2季，產銷進到正軌、營收獲利可期。