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富華水湳建案 有望讓利

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

富華創新（3056）董事長吳錫坤宣布，總銷80億元的水湳「之序」，預計第4季重啟銷售，不排除延續「讓利策略」，回饋消費者。

富華創新「之序」規劃190戶，目前銷售102戶，根據實登揭露，每坪成交均價在77.3萬元，最高來到80.57萬元。吳錫坤說，待工程拆架後，「將依市場可接受的行情重新調整售價」，而先前已售客戶，屆時若有價差也會回饋給客戶。

此外，近日動土的「富華澐光」規劃25至36坪、二至三房產品，主打中國醫BOT百億建設紅利與水岸第一排景觀優勢，總銷約18.6億元，今年開春祭出3字頭讓利價，相較於2025年區域高點每坪動輒5至6字頭，單坪下修幅度近20萬元，成為市場熱點。

富華創新的讓利策略，帶動「富華澐光」新春銷售長紅達八成、近期單周來客破百組，為近期台中最熱銷個案之一。而依最新實登資料顯示，該案僅銷售九周即完成81筆成交，平均單價約41.6萬元，但在「讓利」策略下，部分戶別出現3字頭成交價，引發市場關注。

富華建設總經理許允柔表示，該公司採取不囤地策略，透過快速開發與合理定價，並搭配高規格產品規劃，將利潤回饋給市場，是本案能迅速獲得買方青睞的關鍵。

她指出，當市場多數業者追求高單價與利潤時，反而忽略首購族實際負擔能力，富華則回歸基本面，以「買得起、住得好」為核心，成功縮短銷售週期並帶動觀望客群進場。

吳錫坤進一步表示，集團後續推案將持續因應市場變化靈活調整。其中，位於水湳的指標案「之序」預計第4季重啟銷售，不排除延續讓利策略，以貼近市場需求、提升去化動能。

至於水湳經貿園區的「文商15地號」開發案，主打「大兩房」產品，坪數約26至27坪，並採兩房雙衛配置，全案規劃320戶，社區亦導入多元生活機能。

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