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潤弘在手案量逾千億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
潤弘精密董事長李志宏。聯合報系資料照
潤弘精密董事長李志宏。聯合報系資料照

連續四年賺進一個資本額的潤弘精密（2597），目前在手工程案量破千億元，其中尚未認列工程金額逾600億元；法人看好該公司今年營運，體質扎實、基本面穩健。

展望今年，潤弘表示，在AI浪潮帶起的高科技建廠需求，加上政府積極推動社宅，尤其力推預鑄工法、更是公司專長，對今年營運持續抱持信心。

潤弘2025年營收達314.80億元、年增約20%，毛利率約17.41%、與2024年相當，營業利益達42.93億元、年增約21%，稅後純益達33.4億元、年成長率約20.4%，每股純益達10.75元。

值得注意的是，2023、2024年兩個年度公司均有配發股票股利，推升股本從18.495億元擴增至31.0716億元，但2025年營收卻未因股本膨脹而降低營運成長力道，反而2025年營收首度突破300億元大關，獲利更是連續第四年大賺一個股本，顯示潤弘營運正值成長爆發期。

潤弘董事會決議每股擬配發9.67元現金股利，配發率高達九成，若以上周五、27日收盤價153元計算，若後續順利填息，現金殖利率逾6%，屬於高現金殖利率概念股；潤弘預計5月11日舉行股東常會。

據潤弘最新法說資料顯示，目前公司在建工程案量達1,299億元，未認列金額達649億元，目前開發中案量約達540億元。

潤弘指出，2026年預計將延續2025年態勢，在AI浪潮帶動下，公司仍將積極投入高科技建廠工程，加上政府持續推動社宅工程，導入預鑄工法，潤弘向來以預鑄工程為聞名，將會積極爭取政府工程訂單，並將AI建築管理注入工程管理，同時發展衛星廠、備援廠等擴充產能，讓潤弘營運全速前進。

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