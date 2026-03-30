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統一百貨攻母親節商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一（1216）旗下台北統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA兩大百貨，「美人節」檔期4月1日起開跑，主打高回饋與多樣產品組合，最高回饋達25%，業界視為迎戰母親節檔期前的重頭戲，預期可望帶動業績與來客數達雙位數成長。

業者指出，隨著母親節檔期提前升溫，搭配高回饋機制與IP聯名策略操作，「美人節」已逐步成為上半年重要促銷節點之一；同時，在戰爭情勢推升油價、帶動機票價格上揚下，出國潮熱度可望降溫，搭配清明連假帶動人流回流內需市場，預期將進一步挹注消費動能，並推升來客與業績表現。

在品牌布局方面，兩大百貨自春季以來已完成超過十個櫃位改裝，引進潮流服飾、運動休閒及餐飲等多元業種，期望在檔期期間強化集客力。

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