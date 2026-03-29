三金控本周法說剖析前景 外界聚焦股利政策、獲利表現

本周將有三家金控舉行法說會，其中，台新新光金（2887）、國票金（2889）將於31日召開，凱基金（2883）則在4月2日接棒，市場主要聚焦三大重點，包括2025年股利政策、2026年的獲利動向之外，隨著中東戰事持續混沌不明，聯準會今年的降息路徑存在極大變數，使金控投資策略也受到矚目。

除此之外，壽險金控公司適用IFRS 17接軌後的各項財務數字，預料也是關切重點。

台新新光金2025年全年稅後純益達373億元，每股稅後純益（EPS）為1.91元，創下歷史新高。對於股利政策，根據台新新光金總經理林維俊先前透露，應該只會派發現金股利，且金額可望比去年更好。

此外，台新新光金先前已公告，首次適用IFRS 17對股東權益（淨值）影響數，重新指定金融資產後，金控淨值增加571億元，其中，新光人壽淨值增加411億元，合約服務邊際（CSM）餘額達2,607億元。

國票金2025年全年稅後純益22.9億元，每股稅後純益（EPS）0.63元，日前董事會已通過，每股擬配發現金股利0.5元及股票股利0.089元，合計0.589元，配發率高達93.49%。另外，國票金轉投資樂天銀行增資案，預計完成增資的時間點將落在第2季底、第3季初。此外，隨國票金將於5月29日召開股東會改選董事，經營權議題也備受關注。

凱基金2025年全年稅後純益突破300億元，每股稅後盈餘（EPS）1.74元，對於股利政策，凱基金先前表示，銀行、證券兩家子公司獲利成長將提供金控配息的堅實基礎，整體股利方向將以現金股利為主。

另外，凱基金已公告子公司凱基人壽首次適用IFRS 17對股東權益（淨值）影響數，約135億元。而凱基人壽在去年底則透露，預估接軌時CSM餘額可達2,000億元。