晶華賣麗晶股權 套現12.3億 挹注首季獲利

晶華（2707）昨（27）日發布重大訊息宣布，依據既有股東協議安排，全球知名的洲際酒店集團（IHG）將分兩階段收購晶華子公司持有的麗晶酒店全球品牌公司Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW）共25%股權，兩階段合計交易金額3,850萬美元（約新台幣12.3億元）。

晶華指出，這項收購案首階段交易預計今年第1季完成，晶華可先認列處分利益約1,036.64萬美元（約新台幣3.31億元），挹注首季獲利表現。

晶華酒店出售麗晶股權重點

晶華是於2010年斥資5,600萬美元，自美國卡爾森集團買下麗晶酒店及度假村（Regent Hotels & Resorts）全球連鎖品牌商標及特許經營權，成為當時台灣飯店業少見的跨國品牌併購案。

其後，晶華2018年引進IHG為策略夥伴，以3,930萬美元出售麗晶51%股權，並由IHG主導後續品牌全球拓展與營運布局。此次IHG再依既有股東協議提高持股，被市場視為持續深化對麗晶品牌掌控的重要一步。

晶華指出，此次收購案第一階段，將由IHG收購RHW 13%股權，交易金額為2,002萬美元，預計第1季完成交割，並於同季認列處分利益；第二階段預計2027年1月31日前完成，IHG將再收購12%股權，交易金額為1,848萬美元。

隨本次兩階段出售案推進，晶華投資麗晶品牌資本回收效益進一步浮現。若加計2018年出售51%股權交易金額及此次出售25%股權所得，晶華累計回收金額將達7,780萬美元，已超越2010年原始投入的5,600萬美元，顯示這筆歷時多年品牌投資進入收成階段。

本次交易完成後，晶華仍持有RHW 24%股權，依股東協議安排，晶華並保有剩餘持股出售權利，於2028年1月31日至2月28日期間，可要求IHG依約定價格4,224萬美元買回其餘24%股權，為後續資本回收保留彈性與空間。