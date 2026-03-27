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聯成：保守看可塑劑後市

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

可塑劑大廠聯成（1313）昨（27）日召開法說會。資深副總徐造華表示，中東衝突導致油價大漲，對化工業造成全面性影響，未來密切觀察下游需求是否持續，否則可能面臨高成本、需求降溫的雙重壓力。

聯成總經理畢淑蒨表示，3月初戰事爆發後，主要產品可塑劑（DOP）從每噸人民幣7,500元，漲到人民幣11,000元，漲幅達46%；主要原料鄰二甲苯（OX）、異辛醇（2-EH）漲幅小於DOP漲幅，對聯成有利。

聯成表示，中東戰事使石化原料供應緊縮，客戶因漲價預期心理都提前備貨，3月需求穩定。但高價也影響市場開始趨向審慎觀望，對4月需求較保守看待。基本面上擔心油價飆升引發通膨，雖有後續重建商機，對未來需求也保守看待。

針對可塑劑原料走勢及供應部分，聯成指出，鄰二甲苯在亞洲供應持續收緊，上漲至每噸1,190美元，創2022年以來新高，預期至4-5月仍偏緊繃，推升聯成鄰法PA生產成本。

油價 預期心理 漲幅

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