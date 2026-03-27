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平和雙多加持 動能升溫
平和環保（6771）昨（27）日召開法說會，總經理黃弘傑表示，隨著水處理量回升與新業務布局，今年營運展望樂觀。預計下半年進入高單價的有害事業廢棄物清運市場，合資成立的半導體廢酸回收廠也會在第3季試運轉。
法人預估，平和今年廢水處理量回升至54萬噸以上，年增幅約一成，帶動獲利表現。
黃弘傑表示，新成長動能包括今年深化單價高的有害事業廢棄物清運業務，對營收挹注顯著。子公司台南平和材料順利試運轉，正申請相關文件，預計今年提升收受水量並增設產線。合資的半導體廢酸回收廠區設備試運轉，程序完備後正式營運。
平和環保指出，持續推動資源化產品開發，包括廢酸再利用製成再生混凝劑，氨氮廢水轉化為氯化銨，強化科技業廢液回收研發，降低外購藥劑成本；客戶以金屬製品製造業為主，也切入其他科技產業供應鏈，擴大產業類別降低風險，也正尋找適合標的上下游整併。
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