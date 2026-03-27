平和雙多加持 動能升溫

上緯投控（3708）旗下子公司上緯智聯科技昨（27）日啟用全台首座「上緯智聯機器人應用展示中心」。上緯集團董事長蔡朝陽表示，象徵集團正式由先進材料跨足高階AI智慧領域。

2026-03-28 00:16