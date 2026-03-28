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統一超三目標衝營運
統一超（2912）昨（27）日召開線上法說會，公布2026年三大目標，包含今年國內展店上看200店、複數店加盟占比提升以及啟用台中物流園區，看好今年營運將維持穩健成長力道。
在展店策略上，統一超的7-ELEVEN在台灣與菲律賓兩大市場店數突破1.1萬店。其中，台灣7-ELEVEN去年店數達7,248店，市占率為52.2%，今年希望展店150~200店。
海外方面，去年菲律賓7-ELEVEN店數達4,491店，穩居市占率第一，中期目標為7,000店。未來將積極展店，加速進駐VisMin區域，並搭配商品結構多元化，包含鮮食、咖啡及日用品；在中國大陸市場將逐步回歸常態市場機制，持續穩健經營。
統一超加盟制度逐步成熟，帶動複數店加盟主比重持續提升，未來目標上看50%。目前平均每位加盟主經營約二至三家門市，隨著經營規模擴大，複數店加盟模式持續擴張，預期長期複數店占比將突破70%。
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