上緯強攻 AI 智慧領域

上緯投控（3708）旗下子公司上緯智聯科技昨（27）日啟用全台首座「上緯智聯機器人應用展示中心」。上緯集團董事長蔡朝陽表示，象徵集團正式由先進材料跨足高階AI智慧領域。

蔡朝陽強調，台智寶（TaiiBot）機器人整合AI與資安整合，將結合上緯的複合材料實力，打造機器人產業整合平台。以製造「全球最輕且100%全可回收AI機器人」為目標，加速產業應用規模化。上緯智聯也展現結合自主研發的X-PEEK可回收高階複合材料，打造機器人堅韌輕巧的複材骨骼。

上緯智聯執行副總張銘榤表示，上緯智聯成功整合NVIDIA邊緣運算能力與AWS雲端架構，堅持數據在地化處理，在確保數據隱私與資安合規性的前提下，展現極高的技術韌性，使上緯於當前全球機器人市場中極具競爭力。