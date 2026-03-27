聯成法說會／油價帶動成本上行 關注需求承接力、採動態報價因應

可塑劑大廠聯成（1313）27日召開線上法人說明會。資深副總徐造華表示，中東衝突導致油價大漲，對化工業的影響是全面性的，未來要重點觀察下游需求是否持續，否則可能面臨高成本、需求降溫的雙重壓力。聯成強調，現在市場關注焦點已非產品價格漲多少，而是供應是否穩定，以及下游市場是否有能力承接攀高的成本價格。

聯成27日舉行法人說明會，由總經理畢淑蒨、資深副總經理徐造華、副總經理吳盛銓主持。總經理畢淑蒨表示，3月初戰事爆發後，主要產品可塑劑（DOP）已每噸從7,500元人民幣，漲到約11,000元人民幣，漲幅達46%；至於主要原料OX（鄰二甲苯）、異辛醇（2-EH）漲幅都小於DOP漲幅，利差擴大，對聯成有利。

聯成指出，原料價格走強，帶動可塑劑價格同步上升，聯成採以量訂銷、動態報價策略，確保訂單能轉嫁原料成本，也要避免超賣、預防未來市場供需反轉、價格突然下跌。

聯成表示，3月中東衝突引爆後，石化原料供應緊縮，客戶因漲價預期心理，紛紛提前備貨，因此3月需求穩定。但在高價環境下，市場逐步趨向審慎觀望，因此對4月需求較保守看待。此外，回歸基本面需求，較擔憂油價飆升引發的通膨效應，對未來需求較保守看待，不過也看好戰後重建潛力。

針對可塑劑原料走勢及供應部分，聯成指出，主要原料OX（鄰二甲苯）在亞洲的供應持續收緊，已經上漲至每噸1,190美元，創2022年以來新高；供應預期至4-5月仍偏緊繃。OX價格走高，也推升聯成鄰法PA生產成本，下游價格壓力傳導之下，客戶對高價PA的需求轉趨保守，加上中國大陸萘法PA價格與鄰法每噸價差高達950元人民幣，使部分下游客戶轉向萘法PA。作為因應，公司將發揮上下游整合優勢，PA原料優先留作自用，靠產品組合調整，確保相對穩定的獲利。

另一原料異辛醇（2-EH）價格也持續上升，但聯成表示，中國大陸2-EH供應相對寬鬆，今年供過於求約12萬噸，丙烯來源相對多元、較具韌性，對聯成供應穩定有幫助。

PVC部分，原料EDC、VCM供應緊張，中國大陸PVC價格創近三年新高，達到每噸1,075美元，下游拉貨轉向保守、不再向前期一般追價。另外大陸電石法PVC也比聯成採用的乙烯法具成本優勢。面對此一挑戰，聯成表示，將善用長約優勢、以量訂銷、動態報價，以確保穩定獲利。

至於原料庫存，聯成表示，醇類的供應預計到4月都沒有問題，如戰爭持續，到5月時出現短缺，也有因應措施，會在銷售產品上做調節，對原料供應狀況持樂觀看法。