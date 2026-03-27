國泰金法說會／2025年獲利史上第三高 股利配發量能達3.5元

國泰金控（2882）27日舉辦2025年第4季法說會揭露股利政策方向。國泰金控財務長陳晏如指出，2025年國泰金控稅後純益達1,076億元，年減3%，為史上第三高，每股盈餘（EPS）7.06元，股利政策方面，帳上足以配發與去年相同的3.5元股利，但仍須董事會決議。

國泰金控2024年稅後純益為1,112億元，反映國壽12月一次性提列30%稅前獲利入外價金而使2025年獲利年減36億元，陳晏如指出，若還原此提列金額，稅後純益約1,250億元，相當於史上第二高，主要受惠於子公司銀行、產險及證券稅後純益創歷史新高。

陳晏如指出，今年將分派去年舊制IFRS 4之下的盈餘，不過因董事會通過國泰人壽上繳的現金股利仍需待主管機關核准，若扣除這筆金額，整體盈餘配發量能仍相當充足，帳上有和去年3.5元相當的量能，但最終配發股利仍需待董事會做決議。

國泰世華銀行於2025年稅後淨利達435億元，連續五年創下歷史新高，年增幅達13%。銀行端各項業務穩健推進，淨利息收入年成長12%，手續費收入則較前一年大幅提升22%，財富管理和信用卡手續費收入分別呈現28%與12%的成長。

國泰人壽持續著重CSM、高資本貢獻商品與資產負債管理。在2025年總保費收入達5,192億元，年增6%。投資收益與匯率風險管理措施使公司財務表現維持韌性，全年現金股利187億元，較2024年成長11%。

國泰產險2025年稅後純益創新高，保費收入達406億元，年增7%，市占率13.8%穩居市場第二。承保獲利率維持穩定，商業險保費收入年增11%。國泰證券稅後淨利45億元，持續強化數位經營優勢、市場占有率居首；國泰投信部分，旗艦ETF於東京證交所上市，成為首檔連結台灣產業的日圓化ETF，年度AUM規模攀升至2.4兆元，再創新高。