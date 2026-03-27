國泰金法說 股利配發看齊去年3.5元水準

國泰金控（2882）今（27）日舉行法說會，市場關注焦點落在今年股利政策。財務長陳晏如強調，在去年獲利達1076億元、盈餘配發量能充足下，每股配到去年3.5元水準不成問題，為今年股利表現定下基調。

國泰金去年配發現金股利3.5元，以每股獲利（EPS）7.29元計算，盈餘配發率約48%。若以2025年EPS 7.06元估算，若維持3.5元水準，配發率將略升至接近5成，仍落在金控規劃的合理區間。

針對台股及中東經濟情勢，總經理李長庚建議，可以採用「災難投資法」。他進一步解釋，股票下跌時反而是相對安全的投資時間，如果戰事很快結束、油價沒有再衝高，現在就是好買點，可以嘗試買一點。

陳晏如指出，雖然去年壽險端因12月一次性提列外匯價格變動準備金，壓抑部分帳面獲利，但若還原該項一次性因素，整體獲利其實更高，股利發放基礎更為穩健。

從股利政策方向來看，國泰金強調將兼顧三大原則，包括反映年度獲利表現、維持股息殖利率競爭力，以及考量資本市場環境與未來成長需求。在IFRS 17上路後，壽險獲利結構轉向更穩定的保險服務利潤，加上特別盈餘公積可望逐步回沖，未來股利可預測性也同步提升。

整體而言，在銀行、投信等子公司獲利持續創高支撐下，加上壽險投資收益仍具一定水準，國泰金今年股利政策已提前「定錨」，市場普遍解讀，至少維持3.5元現金股利具高度可行性，甚至不排除仍有上修空間。