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股民們意外嗎？ 中鋼股東會紀念品竟是它

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中鋼股東會紀念品出爐 竟然是「它」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中鋼27日表示，全球鋼鐵產業受供需失衡影響，經營環境更迭劇烈。中鋼公司／提供
中鋼27日表示，全球鋼鐵產業受供需失衡影響，經營環境更迭劇烈。中鋼公司／提供

中鋼（2002）27日表示，全球鋼鐵產業受供需失衡影響，經營環境更迭劇烈，該公司營運績效面臨前所未有的壓力。雖然短期營運承壓，但為感謝股東長期的支持與信任，仍規劃特別股配發每股1.4元、普通股配發每股0.15元現金股利並致贈股東紀念品「統一超商50元商品卡」。中鋼期盼與各位股東繼續並肩前行，共同迎接產業復甦的曙光。

中鋼並指出，為響應永續發展與數位轉型趨勢，今年公司與集保結算所合作導入「股東會紀念品電子化(eGift)」服務。凡持股滿1,000股、完成電子投票且未交付委託書之股東，即可於今年7月8日至明年6月30日期間，透過行動裝置或個人電腦登入電子投票平臺，線上領取紀念品「統一超商50元商品卡」。

統一超商 行動裝置 現金股利

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