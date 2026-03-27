中鋼股東會紀念品出爐 竟然是「它」

中鋼（2002）27日表示，全球鋼鐵產業受供需失衡影響，經營環境更迭劇烈，該公司營運績效面臨前所未有的壓力。雖然短期營運承壓，但為感謝股東長期的支持與信任，仍規劃特別股配發每股1.4元、普通股配發每股0.15元現金股利並致贈股東紀念品「統一超商50元商品卡」。中鋼期盼與各位股東繼續並肩前行，共同迎接產業復甦的曙光。

2026-03-27 17:44