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華紙爆出兩年半來巨量、成交量破6萬張 股價飆第二根漲停
台股27日下跌225.03點，仍在月線以下徘徊，但華紙（1905）逆勢噴出，拉出第二根漲停，收15.4元，並爆出6.2萬張巨量，為自2023年8月以來大量。
華紙因紙漿漲價題材，帶動股價大漲，股價站上年線稍作休息後，便漲勢噴發，連拉兩根漲停板。以過往高點來看，華紙2023年高點落在33.9元，2021年高點在33.6元。
中東戰火持續延燒，盤面部分避險資金轉戰低基期、籌碼穩定的傳產股，加上華紙已自去年第4季起開始調漲短纖紙漿，4月每噸再度上調20美元，使得各類紙品售價續漲，漲幅上看10%。
大陸多家紙企今年3月初集中上調紙類產品價格。其中，太陽紙業、五洲特紙均計劃自3月5日起，對旗下白牛皮紙產品價格統一漲價每噸人民幣300元（約新台幣1,377元），漲幅約4%左右。
華紙也在3月16日召開法說會，表示短纖價格4月再漲20美元，目前價格已來到每公噸約620美元；長纖紙漿本月每公噸上漲10美元，目前價格約落在每公噸720至730美元區間。華紙總經理陳瑞和表示，整體市場仍呈現上行趨勢，不過，終端需求是否能持續支撐價格走高，仍需觀察供應鏈與市場需求變化。
法人指出，造紙產業與能源價格連動性高，油價上揚將推升運輸與生產成本，進而帶動紙類產品報價具備調漲條件，成為資金轉進關鍵。
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