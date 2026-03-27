庫藏股發威！大研生醫連拉兩根漲停 排隊買單逾萬張

近日市場傳出塑膠袋一箱由原本1,300元漲到1,700元，價格大漲3成，儘管經濟部26日表示，已啟動物資監控與因應機制，但塑膠袋上游原物料乙烯價格自美伊戰爭開戰以來，漲幅幾乎翻倍，成本壓力居高不下，韓國也傳出便利商店實施塑膠袋限購令，每人只能買20個。塑化股27日漲跌互見，以台達化（1309）表現最強，股價再攻漲停，台塑（1301）盤中小跌，國內乙烯龍頭台塑化（6505）小漲。

2026-03-27 11:34