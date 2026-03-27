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庫藏股發威！大研生醫連拉兩根漲停 排隊買單逾萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
大研生醫董事長林東慶展望未來，大研生醫對產品研發與國際市場布局深具信心。業者／提供
大研生醫董事長林東慶展望未來，大研生醫對產品研發與國際市場布局深具信心。業者／提供

大研生醫（7780）25日召開董事會，決議通過實施庫藏股買回7,500張，買進價位為12.75元至33.8元，買進時間自2026年3月26日至5月25日止，本次庫藏股預計買回股份占已發行股份比重約0.93%。消息帶動股價連續拉出第二根漲停，衝至22元漲停鎖死，排隊買單高達1萬張。

大研生醫2025年因應股票分割面額變動影響，全年每股盈餘EPS為0.51元，若以分割前股數基準計算，2025年EPS實約為5.1元。公司董事會通過配發去年第4季現金股利每股0.15元。

大研生醫今年前二月營收2.7億元，較去年同期成長36%。大研生醫跨足醫美級保養領域推出的「外泌體保濕修護精華」，以及納豆紅麴Q10等新品上市後市場反應良好。

國際市場布局方面，日本市場以自營官網及Amazon平台為主要銷售動能，核心產品高濃度魚油產品先前因供應受限而出現之缺貨情況已逐步改善，預期第2季起可恢復正常供貨。

大研生醫今跳空漲停，為第二根漲停板，攻至22元。

庫藏股 現金股利 股票分割 大研生醫

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