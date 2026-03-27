塑膠袋等漲價壓力大 塑化股還沒漲完？台達化拉出第二根漲停

近日市場傳出塑膠袋一箱由原本1,300元漲到1,700元，價格大漲3成，儘管經濟部26日表示，已啟動物資監控與因應機制，但塑膠袋上游原物料乙烯價格自美伊戰爭開戰以來，漲幅幾乎翻倍，成本壓力居高不下，韓國也傳出便利商店實施塑膠袋限購令，每人只能買20個。塑化股27日漲跌互見，以台達化（1309）表現最強，股價再攻漲停，台塑（1301）盤中小跌，國內乙烯龍頭台塑化（6505）小漲。

荷莫茲海峽運輸中斷，帶動油價上漲，石油衍生物石腦油自2月28日美伊戰爭開打以來已上漲超過六成，石腦油裂解後會產出乙烯、丙烯、苯，由於石油運不出海峽，供應吃緊，乙烯自2月28日已大漲7成，苯乙烯價格也走高，隨著中東局勢持續引發全球供應鏈波動，甚至有攤商指出，塑膠袋一箱由原本1,300元漲到1,700元。

據了解，乙稀等石化原料在台灣是自由開放市場，業者可自行進口，中油及台塑化也都有生產，較不易有缺料的問題，只是價格會隨市場供需浮動。

經濟部26日表示，已啟動物資監控與因應機制，下游民生所需的塑膠用品，目前各大零售通路庫存充足，供貨正常，針對部分業者反映，市面上已出現很難叫貨情形，經調查是因為業者供應商的商品來自境外製造商。

不過因乙烯、苯乙烯等報價上漲，仍帶動塑化族群走強，台達化今拉出第二根漲停板，攻至22.15元，漲停排隊買單逾1.3萬張；台聚（1304）盤中上漲逾5%，不過台塑下跌逾1%，台塑化在平盤震盪。

台達化公告2月自結歸屬母公司淨損約6,700萬元，單月每股淨損0.17元，台達化表示，中東戰事爆發以來，原料苯乙烯（SM）及丁二烯（BD）報價勁揚，推動旗下主要產品ABS、GPS、EPS價格水漲船高，市場價格已反彈至近幾年最高水準。但中東戰事何時結束未知，目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定。