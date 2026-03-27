快訊

觀音指示餵狗…「愛媽」有沒有飼主責任？野保、動保團體要農業部說清楚

校園性平／案件破萬資源撐不住 第一線教師壓力爆表

政治不難，說謊就好？英國推「反欺騙立法工程」

聽新聞
0:00 / 0:00

塑膠袋等漲價壓力大 塑化股還沒漲完？台達化拉出第二根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
塑膠袋漲價示意圖。記者蘇健忠／攝影
塑膠袋漲價示意圖。記者蘇健忠／攝影

近日市場傳出塑膠袋一箱由原本1,300元漲到1,700元，價格大漲3成，儘管經濟部26日表示，已啟動物資監控與因應機制，但塑膠袋上游原物料乙烯價格自美伊戰爭開戰以來，漲幅幾乎翻倍，成本壓力居高不下，韓國也傳出便利商店實施塑膠袋限購令，每人只能買20個。塑化股27日漲跌互見，以台達化（1309）表現最強，股價再攻漲停，台塑（1301）盤中小跌，國內乙烯龍頭台塑化（6505）小漲。

荷莫茲海峽運輸中斷，帶動油價上漲，石油衍生物石腦油自2月28日美伊戰爭開打以來已上漲超過六成，石腦油裂解後會產出乙烯、丙烯、苯，由於石油運不出海峽，供應吃緊，乙烯自2月28日已大漲7成，苯乙烯價格也走高，隨著中東局勢持續引發全球供應鏈波動，甚至有攤商指出，塑膠袋一箱由原本1,300元漲到1,700元。

據了解，乙稀等石化原料在台灣是自由開放市場，業者可自行進口，中油及台塑化也都有生產，較不易有缺料的問題，只是價格會隨市場供需浮動。

經濟部26日表示，已啟動物資監控與因應機制，下游民生所需的塑膠用品，目前各大零售通路庫存充足，供貨正常，針對部分業者反映，市面上已出現很難叫貨情形，經調查是因為業者供應商的商品來自境外製造商。

不過因乙烯、苯乙烯等報價上漲，仍帶動塑化族群走強，台達化今拉出第二根漲停板，攻至22.15元，漲停排隊買單逾1.3萬張；台聚（1304）盤中上漲逾5%，不過台塑下跌逾1%，台塑化在平盤震盪。

台達化公告2月自結歸屬母公司淨損約6,700萬元，單月每股淨損0.17元，台達化表示，中東戰事爆發以來，原料苯乙烯（SM）及丁二烯（BD）報價勁揚，推動旗下主要產品ABS、GPS、EPS價格水漲船高，市場價格已反彈至近幾年最高水準。但中東戰事何時結束未知，目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定。

石化原料 中東戰事 乙烯 塑膠袋 台塑 台塑化

延伸閱讀

塑膠袋之亂蠢蠢欲動？經濟部啟動物資監控 防哄抬

這家塑化大廠今年有望轉虧為盈 股價大漲超過半根停板

即將轉虧為盈？台聚、台達化2月自結虧損 股價齊漲停亮燈

衛生紙會漲價嗎？華紙再度調紙漿價格 股價強鎖漲停

相關新聞

庫藏股發威！大研生醫連拉兩根漲停 排隊買單逾萬張

大研生醫（7780）25日召開董事會，決議通過實施庫藏股買回7,500張，買進價位為12.75元至33.8元，買進時間自2026年3月26日至5月25日止，本次庫藏股預計買回股份占已發行股份比重約0.93%。消息帶動股價連續拉出第二根漲停，衝至22元漲停鎖死，排隊買單高達1萬張。

塑膠袋等漲價壓力大 塑化股還沒漲完？台達化拉出第二根漲停

近日市場傳出塑膠袋一箱由原本1,300元漲到1,700元，價格大漲3成，儘管經濟部26日表示，已啟動物資監控與因應機制，但塑膠袋上游原物料乙烯價格自美伊戰爭開戰以來，漲幅幾乎翻倍，成本壓力居高不下，韓國也傳出便利商店實施塑膠袋限購令，每人只能買20個。塑化股27日漲跌互見，以台達化（1309）表現最強，股價再攻漲停，台塑（1301）盤中小跌，國內乙烯龍頭台塑化（6505）小漲。

統一實新產線2026年底投產

統一實（9907）昨（26）日舉辦線上法說會，即使受地緣政治、油價與匯率波動等因素影響，今年仍對整體成長抱有信心；其中新產品DR材產線預計今年底投產，將成為未來營運亮點。

萬海看多北美長約價

萬海昨（26）日舉行法說，總經理謝福隆指出，各種變化衝擊貨櫃輪長期處於供給不足；中東戰火影響下未來主要航線運價表現「欲小不易」，可以肯定今年北美長約價格一定比去年高。

禾榮科治療系統獲認證

禾榮科（7799）昨（26）日宣布，旗下核心產品「中子放射照射系統」之醫材認證正式通過衛福部食藥署（TFDA）審查，並擴大涵蓋關鍵的「治療計劃系統f」。

上市首日爆漲 世紀風電：受惠離岸風電建置高峰營運看俏

離岸風電水下基礎製造商世紀風電今天掛牌上市，早盤漲幅逾7%，最高觸及200元。世紀風電表示，近年獲利呈現上升趨勢，受惠於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。