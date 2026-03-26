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統一實新產線2026年底投產

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一實（9907）昨（26）日舉辦線上法說會，即使受地緣政治、油價與匯率波動等因素影響，今年仍對整體成長抱有信心；其中新產品DR材產線預計今年底投產，將成為未來營運亮點。

就兩大事業來看，鐵產品仍處調整期。由於今年二次軋延（DR）材產線優化工程仍在進行，鐵產品上半年產銷仍將受到影響，整體表現短期承壓。

目前鐵產品產線改善工程進度正常，皆依既定計畫推進，預期時程不變。惟施工期間仍對產出造成影響，估計約影響既有產能約20%。

相較之下，飲料包裝業務成長動能較為明確。公司表示，2026年在既有規劃下，公司預期今年外部客戶訂單量將較2025年回升，整體表現也會優於去年。

成本方面，近期油價與鋼鐵價格波動引發關注。公司指出，油價上漲屬整體市場因素，對各企業影響一致；在飲料代工業務上，由於採含工帶料模式，原物料成本由品牌方負擔，因此對公司影響有限。

飲料 統一實 地緣政治

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