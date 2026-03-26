上市首日爆漲 世紀風電：受惠離岸風電建置高峰營運看俏

離岸風電水下基礎製造商世紀風電今天掛牌上市，早盤漲幅逾7%，最高觸及200元。世紀風電表示，近年獲利呈現上升趨勢，受惠於台灣離岸風電建置進入高峰期，後續營收規模將持續攀高。

世紀風電114年度全年營收突破百億大關，達新台幣102.76億元，每股盈餘（EPS）高達11.94元，預計今年4月底發放每股8元的現金股利。

世紀風電指出，隨著區塊開發3-1及3-2期風場陸續進入建置高峰，公司有望成為主要受惠廠商之一，整體風場建置期預計延續至2029年，預期2026年至2029年間營運動能將維持穩健成長。

此外，能源主管機關逐步明確化3-3期開發規劃，預計釋出約3.6GW裝置容量，並規劃於2026年完成選商、2030至2031年間陸續併網。在政策支持與市場需求持續推動下，未來營運展望可望維持中長期穩定成長。

世紀風電目前擁有在手訂單主要為渢妙（500MW）、海盛（495MW）及海廣風場（800MW）等專案，執行期間落在今年及明後年，2026年起營收、獲利可望持續攀升，公司將持續爭取訂單。

世紀風電表示，持續投入先進製程設備與專業技術人才培育，並於台北港建置約50公頃的製造基地、亞洲最大塗裝廠房及多座超大型組裝工作站，形成高度整合的一貫化生產體系。目前正進行擎天塔及五期廠房建造，以因應不同型式與大型化套管式水下基礎的製造需求。

世紀風電112年度、113年度及114年度每股盈餘分別為6.67元、10.62元及11.94元，獲利呈現上升趨勢。