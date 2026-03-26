萬海法說會／總座謝福隆：中東戰火 主要航線運價表現「欲小不易」

萬海（2615）26日舉行法說，總經理謝福隆直言，各種變化衝擊貨櫃輪長期處於供給不足；中東戰火影響下未來主要航線運價表現「欲小不易」，可以肯定2026年北美長約價格一定比2025年高。

中東戰爭發生時間剛好北美線正進行長約談判，客戶對於局勢變化也很驚訝；尤其，高油價讓船公司不願意降低長約價格，萬海會在4月中旬陸續完成合約談判，可以肯定2026年長約價格一定比2025年高。

謝福隆分析，很多人常問說貨櫃輪新船一直加入，船舶供過於求，這些年每年都在喊這個議題，但每年貨櫃輪的供給都不夠用；今年又有中東戰火，各大船公司繼續遶行好望角，看過去幾年，每年喊供給過多，然而，現實情況則是近兩來缺船嚴重，造成船舶租金不斷高漲。

尤其，現在全球許多碼頭塞港情況重現、紅海事件造成船舶航行歐洲天數拉長，再加上天候因素等，已經將船舶供給過剩的問題消弭，目前沒有感受到貨櫃輪船舶供給過多的壓力。

反而，航運業者的各種成本一直在攀升，油價漲的超出大家預期，各港口的作業費用也增加，船公司的成本攀升，基本上目前全球主要航線的運費都呈現上升走勢，所以今年各大海運公司在北美線的長約議約都非常謹慎。到目前為止，萬海中東印度航線獲利很好，萬海美國線長約會在4月中旬陸續完成。

萬海目前自有船舶達116艘，較前一年度增加2艘，100%自有船舶，自有貨櫃比例高83%，掌握市場變化提升運力，有效管控營運成本，平均櫃齡5.2年，低於業界平均6.8年；明年會是萬海新船加入數量最多的時間。

萬海以亞洲近洋為主力，共營運29條主力亞洲區間航線，亞洲區貨量比重為55%，深耕亞洲，構築綿密航線與港口布局，領航市場脈動。

美國跟南美的貨量占比為20%，中東、印度由22%增加到25%，北美線占13%，亞洲區間航線為58%。至於營收占比營收占比由47%下降為36%，中東、印度營收占比由23%上升為27%。

因應全球市場變化，謝福隆也分析，萬海推出多元化的營運策略，首先，低成本經營引進新世代節能船舶，以提高燃油效率來降低艙位的平均成本；在關鍵轉運點建立自有泊位和儲存區，以獲得更佳的操作費率，並確保船期的穩定性完善的服務網路；專注於近洋地區貨載的高成長和跨區域特性；藉由亞洲出口和區間航段網路，促進遠洋貨載的發展效益管理多元化的客戶群提供直接銷售服務的全球據點；著重於港對港貨載的攬收，帶動穩健的貨量成長。