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這家塑化大廠今年有望轉虧為盈 股價大漲超過半根停板

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台化董事長洪福源。記者謝柏宏／攝影
台化董事長洪福源。記者謝柏宏／攝影

儘管中東戰局似有緩解的跡象，不過因荷莫茲海峽受阻，重創全球石化供應鏈。繼台塑化（6505）、台塑（1301）之後，台化（1326）也跟進因「不可抗力」，預告4月起包括苯乙烯（SM）等產品供應可能減少，激勵26日股價大漲超過半根停板。

事實上，由於美伊戰爭開打，台化相關產品3月來，價格漲幅至少逾兩成，如聚苯乙烯（PS）3月報價月增高達46%最多、苯31%、苯乙烯（SM）29%、對二甲苯（PX）28%、純對苯二甲酸（PTA）27%、ABS也約20%。

隨油價走高、上游原料紛紛調價，帶動中下游價格回升，法人預期台化將因此受惠，因而上調2026年獲利預期，其中每股稅後純益（EPS）調高3.7%至0.51元、由虧轉盈；2027年增加至0.56元，年增幅約9.8%，因而吸引買盤追捧，拉升股價逆勢大漲5.25%、收45.1元。

台化 台塑化

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