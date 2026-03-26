華夏2月自結稅後淨損1.08億元 EPS -0.19元

PVC業者華夏（1305）近日公布2自結稅後淨損1.08億元，每股淨損（EPS）0.19元。雖2月仍呈虧損，但2月28日起美伊戰事爆發，石化上游原料價格攀升、供給更陷入緊張，華夏表示，戰事逆轉去年PVC供過於求的結構，供給面轉向緊縮，帶動PVC價格向上，產業可能有轉機。

展望2026年首季至第2季市況，在原料供給面，戰爭開打以來，原油、乙烯價格來到高點，EDC、VCM價格急升，市場供應緊縮的情況預計將延續到第2季。PVC供給部分，戰爭引發亞洲PVC廠紛紛將將載、宣告不可抗力，也帶動行情急升。中國大陸目前亦已有13家PVC宣布不可抗力，市場供需情況扭轉。預料中東戰事將帶動PVC市場供需反轉，價格往上滾動。

在需求面部分，華夏表示，原先對今年1、2季就不看淡。中國大陸首季處冬季傳統淡季及春節假期，下游製造業PVC需求疲軟；不過PVC最大進口市場印度，歷經連續數月降低進口量、市場庫存下降，夏季農業、灌溉、基建PVC需求轉強，買氣出籠；戰事更引發進口貨源停止報價、國內買家恐慌追料，帶動價格持續上行。

據市場資料顯示，遠東區PVC報價在3月20日來到每公噸840美元，月漲幅約17%、今年以來漲幅達31%。

今年大陸陸續發布系列政策，也可望減輕對PVC供給壓力。中國大陸政府日前發表「十五五經建計劃」，確認石化業改革政策，除自4月起取消PVC出口退稅，並將陸續執行汰除300萬噸老舊產能，加上年度新增產能投放也接近尾聲（30萬噸）。供給面仍有壓力，但首季大陸PVC價格仍呈上行趨勢。

此外，印度也在2月底宣布將進行PVC出口補貼調查，被認為指向中國大陸貨源。中國大陸PVC產品進入印度將面臨印度政府的調查，預估未來中國大陸產品進入主要市場印度時，將會增添關卡。