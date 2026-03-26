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大研生醫通過買回7,500張庫藏股 價位區間12.75元至33.8元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

大研生醫（7780）25日召開董事會，決議通過實施庫藏股買回7,500張，預計自2026年3月26日至5月25日止，於每股新台幣12.75元至33.8元區間內，自集中市場買回公司股票7,500張。本次庫藏股預計買回股份占已發行股份比重約0.93%，展現公司對長期發展前景信心，並維護公司信用及股東權益。

在營運表現方面，大研生醫2025年合併營收達18.9億元，獲利3.37億元，雙創歷史新高。因應股票分割面額變動影響，全年每股盈餘EPS為0.51元，若以分割前股數基準計算，2025年EPS實約為5.1元，成長動能強勁。此外，公司董事會日前亦通過配發去年第4季現金股利每股0.15元，待股東會通過後發放，以回饋股東長期支持。

延續去年的強勁力道，大研生醫2026年開局表現亮眼，今年前兩月合併營收達2.7億元，較去年同期成長36%。公司表示，業績增長主要受惠於台灣市場穩健成長，以及新品策略與國際布局同步推進，展現營運持續向上的成長力道。產品方面，大研生醫跨足醫美級保養領域推出的「外泌體保濕修護精華」，以及納豆紅麴Q10等新品上市後市場反應良好，為整體營收帶來正向貢獻。

在國際市場布局方面，日本市場以自營官網及Amazon平台為主要銷售動能，雙通路表現持續增溫。核心產品高濃度魚油產品在完成產能調整與供應鏈優化後，先前因供應受限而出現之缺貨情況已逐步改善，預期第2季起可恢復正常供貨，有助於回應日本市場持續高速成長的需求，並支撐後續營運發展。

展望未來，大研生醫董事長林東慶表示，大研生醫對公司產品研發與國際市場布局深具信心，強化台灣與日本雙市場營運，穩健擴大品牌規模，為股東創造長期價值。

大研生醫 營收 現金股利 股票分割

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