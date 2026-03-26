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即將轉虧為盈？台聚、台達化2月自結虧損 股價齊漲停亮燈

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。本報系資料照
台股示意圖。本報系資料照

美伊戰爭推動國際油價大漲，中下游石化產品價格也跟著走升，台達化（1309）、台聚（1304）股價大漲，達公布注意交易資訊標準，雙雙公告2月自結，台達化單月每股虧損0.17元、台聚虧損0.18元。不過這是美國總統川普對伊朗發動戰爭前的損益，3月低價庫存利益尚未反映，台達化、台聚26日股價齊攻漲停，分別衝至20.15元、15.85元。

台達化公告2月自結歸屬母公司淨損約6,700萬元，單月每股淨損0.17元，台聚公告2月自結歸屬母公司淨損新台幣1.37億元，每股淨損0.18元，不過台聚虧損幅度較去年同期縮小。

台達化表示，中東戰事爆發以來，原料苯乙烯（SM）及丁二烯（BD）報價勁揚，推動旗下主要產品ABS、GPS、EPS價格水漲船高，市場價格已反彈至近幾年最高水準。但中東戰事何時結束未知，目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定。

台聚、亞聚（1308）表示，為預防客戶囤積原料、搶料，自3月初起，內銷即採實績配額銷售，外銷則分段接單，參考原物料漲幅分段調整價格，以「被動式接單」因應急單需求，並適度反映在價格上。

台聚、亞聚指出，目前因有一定庫存水位，短期有助於利差表現，但戰事不是正常因素，若情勢緩解，價格仍可能回落，目前優先考慮供給無虞，而非利差。

美國於2月最後一天對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），國際油價自也自3月以來一路衝高，統計台達化、台聚3月以來至今日漲停板價位，股價分別大漲62%、29%。

價格 美伊戰爭 國際油價

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