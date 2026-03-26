衛生紙會漲價嗎？華紙再度調紙漿價格 股價強鎖漲停

日本爆發衛生紙之亂，日本政府呼籲民眾不要因社群媒體的貼文而恐慌性搶購衛生紙，而台灣紙漿龍頭華紙（1905）自去年第4季起開始調漲，4月再度調漲短纖紙漿價格，每噸上調20美元，使得各類紙品售價續漲，漲幅上看10%。華紙26日股價漲停鎖死至14元，突破前波整理區，正隆（1904）盤中大漲7%，榮成（1909）、永豐餘（1907）、寶隆（1906）都上漲逾4%。

美伊衝突推升能源與原物料價格，紙業報價漲勢擴大，華紙3月16日召開法說會，總經理陳瑞和表示，今年木材價格明顯走高，本月再漲20美元，目前價格已來到每公噸約620美元；長纖紙漿本月每公噸上漲10美元，目前價格約落在每公噸720至730美元區間。木片價格也上漲，目前約每公噸175至215美元。

陳瑞和表示，短纖價格上漲主要受到需求回溫以及成本上升帶動，包括木材價格與海運費用持續走高，均推升紙漿成本。另，造紙相關化工原料價格亦蠢蠢欲動，未來若持續上漲，也將進一步增加生產成本壓力。

但陳瑞和說，雖然市場普遍預期價格上漲，但由於原料成本波動與需求仍未完全明朗，企業在接單與出貨上普遍保守，「原則上現在沒有長單」，多以短單或現貨方式操作，以降低價格波動帶來的風險。

工紙方面，正隆自去年第4季起已成功調高越南市場報價，並預期首季價格可望延續漲勢。正隆表示，公司對價格走揚「樂觀其成」，並期望適度反映成本壓力。不過，台灣與中國大陸市場因成本仍居高不下、需求相對平穩，價格調整空間有限。

華紙今日開高走高，股價衝上漲停板14元，漲停鎖死，成交量放大至1.6萬張，為自去年5月底以來新高；正龍盤中也大漲近7%，站上20元關卡，為去年3月底以來新高。