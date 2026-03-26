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華南金股利將以現金為主 法人估1.4元 有望寫20年新紀錄

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
華南金控。華南金／提供
華南金控。華南金／提供

華南金控（2880）法說會報喜。總經理蕭玉美昨（25）日說，隨獲利創高，股利一定比前一年好並以現金股息為主；在2025年每股賺1.9元支撐下，市場估盈餘配發率逾七成，法人看好股利上看1.4元，有望改寫近20年新高。

受惠子銀行與產險獲利同步創高，華南金2025年稅後純益264.2億元、年增14%，續寫歷史新高，每股賺1.9元寫史上第三高，獲利動能成為推升股利的核心基礎。

蕭玉美指出，股利政策將綜合考量子公司上繳現金、資本需求與配發穩定性，但在獲利創高帶動下，股利「絕對數值一定增加」，配發結構仍以現金為主，延續穩定配息基調。

法人分析，若要超越2024年每股1.35元水準，盈餘分配率需提升至七成以上，在高現金配發策略下，股利可望挑戰1.4元高點，其中現金股息約落在1.3到1.35元左右，現金殖利率約4%，股利水準明顯上移。

在營運動能方面，華南金同步揭示2026年子銀行三大獲利支柱走勢，呈現「利息、手收續強，金融操作略減」格局。

首先，利息淨收益延續2025年結構調整成果，採「質量並重」策略，在優化存放款結構同時降低對放款量的衝擊，並強化海外業務貢獻，預期2026年仍可維持約一成成長，延續去年年增11%的動能。

其次，手續費淨收益以財富管理為主要引擎。華南銀行2025年財管手收達108.3億元、年增20%，首度突破百億元大關，為公股銀行首例；隨高資產客群擴張，目前客戶數已逾2,300人、資產管理規模突破2,000億元，帶動手收占比持續提升。

展望2026年，財管與高資產業務動能延續，搭配全員行銷與數位工具導入，預期手續費淨收益可再成長5%至10%，成為獲利結構轉型關鍵。

相較之下，金融操作與兌換收益則面臨下行壓力。2025年換匯交易（SWAP）收益達86.5億元，在美國降息循環下，美台利差收斂，預估2026年相關收益將降至60億至70億元、約為去年的七至八成，成為三大支柱中唯一轉弱項目。

蕭玉美指出，2026年營運將鎖定四大動能，包括搶攻供應鏈重組、深化財富管理、整合集團行銷及加速數位轉型，全面擴大規模與提升獲利品質。

股利 財富管理 華南金

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