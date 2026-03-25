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皇翔建設短線進出台積電、台達電股票 首季賺2.84億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照 張宇宏
台股示意圖。聯合報系資料照 張宇宏

皇翔（2545）25日公告，處分台達電股票共350張，每股平均價格為1,505.73元，交易總金額為5.27億元，處分利益8,138.3萬元，處分目的為提高本公司之資金運用效益。

皇翔自去年以來就頻繁買賣台達電、台積電等股票，根據公告，今年第1季皇翔總共獲利了結了七次，合計處分利益達2.84億元，法人估，預計可貢獻EPS 0.75元。

房市受到央行第七波信用管制影響，買氣低迷超過一年半，而皇翔在這段時間，將眼光轉往業外投資，尤其鍾愛電子股，近年來陸續買進台積電、台達電以及廣達等股票。

不過，根據公告，皇翔持有股票的時間都不長，若以今年第1季來看，皇翔總共公告了10次取得股票，七次處分股票的事宜。

皇翔先前則指出，主要是看好AI（人工智慧）科技產業發展，帶動相關需求，因此進而投資。

廣達 股票 台積電 皇翔 台達電

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