皇翔建設短線進出台積電、台達電股票 首季賺2.84億

王道銀行（2897）25日舉行媒體春酒，王道銀行董事長駱怡君表示，今年將力拚獲利成長，包括中型市場企業（MME）業務、消金業務，預期將在今年逐漸開花結果，同時也將積極拓展財富管理業務，並取得財管2.0執照與進駐高雄亞灣專區；在海外布局方面，將加大美國子行華信銀行經營，澳洲雪梨代表處也正申請升格分行，除此之外，也透過創投子公司在新加坡成立公司，作為進軍東南亞的戰略平台。

2026-03-25 21:13