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王道銀行力拚今年獲利成長 聚焦財管與海外布局

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
王道銀行25日舉行媒體春酒，董事長駱怡君表示，2026年將衝刺獲利成長，也以「發展輕資本業務」作為核心目標。記者葉佳華／攝影
王道銀行25日舉行媒體春酒，董事長駱怡君表示，2026年將衝刺獲利成長，也以「發展輕資本業務」作為核心目標。記者葉佳華／攝影

王道銀行（2897）25日舉行媒體春酒，王道銀行董事長駱怡君表示，今年將力拚獲利成長，包括中型市場企業（MME）業務、消金業務，預期將在今年逐漸開花結果，同時也將積極拓展財富管理業務，並取得財管2.0執照與進駐高雄亞灣專區；在海外布局方面，將加大美國子行華信銀行經營，澳洲雪梨代表處也正申請升格分行，除此之外，也透過創投子公司在新加坡成立公司，作為進軍東南亞的戰略平台。

王道銀行2025年全年合併淨收益新台幣99.6億元，合併稅後淨利新台幣31.4億元，個體淨收益新台幣66.9億元，個體稅後淨利新台幣18.3億元，每股稅後純益（EPS）0.61元。日前王道銀行董事會已決議通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利0.52元，創下王道銀行自2017年掛牌上市以來新高。

駱怡君坦言，去年獲利較前一年度衰退的主因在於，認列集團轉投資公司日盛台駿租賃虧損，去年日盛台駿受到大陸市場景氣低迷影響，表現不如預期，但日盛台駿團隊已就健全資產品質、維持穩健營運推動改善措施，希望有助於今年穩健發展。

在集團其他子公司部分，中華票券（2820）去年全年稅後淨利達新台幣17.9億元，年成長31%；王道銀創投去年獲利也達1億元；美國子行華信銀行去年稅後淨利達新台幣3.9億元，若不計入前一年度因呆帳回收的一次性收入，較前一年度成長11%，且美國華信銀行總資產去年也正式突破10億美元大關，挺進「10億美元俱樂部」。

展望2026年，駱怡君表示，不僅要衝刺獲利成長，更將以「發展輕資本業務」作為核心發展目標，將透過輕資本耗用的金融產品與服務，包括開拓TMU（金融商品行銷部門）、理財商品及貿融業務等，提升手續費與利差收入，創造資本使用效益，另外，也期望近幾年新發展的業務能在今年逐漸開花結果，包括中型市場企業（MME）業務、消金業務。

在海外布局方面，王道銀行也正籌備雪梨代表處升格分行事宜，目標明年完成；此外，位於天津的代表處也將於4月14日遷移至上海，設立上海代表處，希望發掘更多的金融發展機會。

王道銀行 駱怡君 現金股利

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