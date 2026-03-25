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中租擬配發6元股利

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

中租控股（5871）昨（25）日董事會決議分派去年盈餘，每股配發6元股利，其中，現金股利5.8元、股票股利0.2元，雖然總股利與現金股利水準皆低於去年，不過，股利配發率達53.3%，高於去年的47.3%。以中租控股昨日收盤價107元估算，現金股息殖利率約5.42%。

中租控股2025年合併稅後純益198.1億元，比前年衰退12%，每股稅後純益（EPS）11.24元，仍維持賺逾一個股本的水準。其中，三大市場當中，台灣地區全年獲利年減0.2%、中國大陸地區獲利年減29%、東協地區獲利則年增54%。台灣歸屬母公司獲利占比58%、中國大陸33%，東協則是9%。

中租控股昨日董事會決議每股股利擬配發6元，每股現金股利5.8元、股票股利0.2元，總股利與現金股利水準皆低於去年，股票股利則維持0.2元，且總股利也寫下五年來最低，不過，總股利仍守住6元大關，為連續五年都有達到6元的水準。

從股利配發率來看，先前中租控股董事長陳鳳龍在法說會上提到，股利配發率將會在40至50%區間裡，往較高的方向發放，而根據昨日董事會決議，雖然股利水準低於去年，但總股利發放率已達53.3%，不僅高於上年度配發率的47.3%，股利配發率也創下近九年新高。

股利 現金股利

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