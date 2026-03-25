元大金重訊記者會宣布換股 將100%持股元大投信

元大金控今（25）日舉行重大訊息記者會，由總經理黃維誠率隊，與策略長郭軒岷及資深協理陳建文共同出席，對外說明旗下元大金控與元大投信股權整合規劃。

元大金控表示，將以股份轉換方式，將元大投信納為百分之百持股子公司，換股比例為每1股元大投信普通股，可換得元大金控5.2583股新發行普通股。此次交易將由元大金控發行新股，向投信中非金控持股股東進行換股，以取得剩餘股權，完成整併。

元大金控指出，本案待取得主管機關核准，預計於6月12日股東會通過股份轉讓案後正式生效，未來將有助於集團資源整合與經營效率提升。

在業務面方面，元大投信為國內最大ETF發行機構之一，旗下包括0050 ETF及0056 ETF等指標產品，總受益人數超過600萬人，市占居冠。

值得注意的是，今日股市中，投信買超元大金4924張，為買超第一名。市場人士分析，此次金控將投信完全納入體系，有助於強化資產管理版圖，並進一步整合集團內證券、銀行與資產管理業務，提升跨業綜效，也反映ETF與被動投資商品在台灣市場持續擴大的趨勢。