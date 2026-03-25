快訊

元大金通過5.2583股換1股元大投信 完全收購元大投信股權

LINE免費貼圖3款！它有16種風格圖案高CP、「發射愛心光波」日常用語太Q

不認涉反滲透法 陸配徐春鶯遭裁定續押禁見3月

聽新聞
0:00 / 0:00

元大金重訊記者會宣布換股 將100%持股元大投信

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
圖為元大金控大樓。圖／元大金控提供
圖為元大金控大樓。圖／元大金控提供

元大金控今（25）日舉行重大訊息記者會，由總經理黃維誠率隊，與策略長郭軒岷及資深協理陳建文共同出席，對外說明旗下元大金控與元大投信股權整合規劃。

元大金控表示，將以股份轉換方式，將元大投信納為百分之百持股子公司，換股比例為每1股元大投信普通股，可換得元大金控5.2583股新發行普通股。此次交易將由元大金控發行新股，向投信中非金控持股股東進行換股，以取得剩餘股權，完成整併。

元大金控指出，本案待取得主管機關核准，預計於6月12日股東會通過股份轉讓案後正式生效，未來將有助於集團資源整合與經營效率提升。

在業務面方面，元大投信為國內最大ETF發行機構之一，旗下包括0050 ETF及0056 ETF等指標產品，總受益人數超過600萬人，市占居冠。

值得注意的是，今日股市中，投信買超元大金4924張，為買超第一名。市場人士分析，此次金控將投信完全納入體系，有助於強化資產管理版圖，並進一步整合集團內證券、銀行與資產管理業務，提升跨業綜效，也反映ETF與被動投資商品在台灣市場持續擴大的趨勢。

元大金控

延伸閱讀

元大金通過5.2583股換1股元大投信 完全收購元大投信股權

富邦金控旗下五子公司入選證交所盡職治理較佳名單 獲認證數居冠

元大金控今晚發布重訊 總座黃維誠說明董事會重大決議

華南金新任總座：今年股利可以期待 且以現金股利為主

相關新聞

元大金重訊記者會宣布換股 將100%持股元大投信

元大金控今（25）日舉行重大訊息記者會，由總經理黃維誠率隊，與策略長郭軒岷及資深協理陳建文共同出席，對外說明旗下元大金控與元大投信股權整合規劃。

華南金新任總座：今年股利可以期待 且以現金股利為主

華南金控（2880）今（25）日召開法說會，由新任總經理蕭玉美主持。現場有股東針對股利政策詢問，蕭玉美指出，因為去年獲利新高，股利可以期待，並且「會以現金股利為主」。

元大金今晚7點半召開重訊記者會 總經理說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，元大金（2885）將於25日19時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由總經理黃維誠說明董事會重大決議事宜。

王道銀行2025年配發現金股利0.52元 創掛牌以來新高

王道銀行董事會今日決議2025年配發現金股利0.52元，創2017年掛牌以來新高，董事長駱怡君強調， 對投資人來說，銀行股就是希望有穩定配息，如果能「成長一點」更好。未來會發展「輕資本業務」，包括理財商品等，擴大資本使用效益。

陽明新航線 衝刺亞洲網路

地緣政治改變全球生產基地移轉，陽明海運（2609）昨（24）日宣布強化亞洲區間航線服務網路，深化航線布局，預計4月3日起新增中國大陸（華南）至新馬航線，投入三艘2,800 TEU級船舶營運，提供21天巡航每周固定航班服務。

愛爾達股利改全發現金

愛爾達-創（8487）昨（24）日宣布修正股利發放金額，原規劃配發每股現金股利3.5元、股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。