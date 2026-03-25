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裕隆：營收將逐年成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆（2201）總經理許國興昨（25）日指出，今年隨政策明朗，市場可望回歸基本面並逐步穩定，2026年是裕隆逐年成長的新起點。

裕隆集團昨日舉行線上法說會，包括裕隆、中華車裕融三家公司分別進行。其中，裕隆由許國興主持，他表示，因應外在環境的多變性與不確定性，裕隆一方面持續強化本業體質，另一方面也穩步推進轉型的相關布局，逐步形塑更為均衡且具韌性的事業組合，將2026作為逐年成長的起點，讓各事業的發展能逐步轉化為更穩定的營運成果。

裕隆表示，去年第4季在政策帶動下已出現回溫跡象，驗證需求確實存在，2026年隨政策明朗，市場可望回歸基本面並逐步穩定。

對於納智捷（LUXGEN）品牌與未來角色，裕隆表示，納智捷通過裕隆與鴻華先進協商，共同認為將納智捷納在鴻華先進之下產生很多綜效，包含溝通協調，與消費者因應，都會有效應，後續與鴻華完整結合後，對於納智捷品牌或鴻華先進銷售都有效益。除此之外，納智捷針對車主將做好應有的售後服務與維護，維護車主權益。

另外，中華車展望今年銷售表示，今年公司規劃導入新車型與出新年式車款，全年銷售目標為5.2萬輛，年增率為18.6%，稼動率和毛利率目標提升。同時，未來兩年規劃導入五款新車，強化乘用車商品線，除了Xforce之外，後續將導入其他重量級車款，商用車部分今年預計再推出ET35雙廂車款，並持續拓展其他區隔產品，MG則以符合政府政策的前提下，積極提升在地比比率，豐富MG產品線持續發展。

裕融在法說會中表示，目前信用成本處於結構優化階段。東南亞市場維持穩健成長，馬來西亞據點開展融資（Money Lending）業務後帶動整體業績，並持續以滾動式調整授信標準, 來平衡業務動能與潛在風險。

在移動服務方面，轉型布局正穩步收成。儘管國內車市面臨關稅議題干擾及國旅降溫，格上租車仍憑藉長租業務的穩健拓源，維持了安定的獲利體質。包含格上出行事業、LINE GO等移動服務，受惠於營運效率提升與成本費用管控得宜，加上精準把握節慶假期的強勁需求，帶動租車趟次與營收同步上升；行冠／行將汽車零配件與二手車業務，第四季績效表現亦較去年同期提升24%，展現出深耕數位行銷與線上服務的實質效益。

裕隆 中華車 裕融

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