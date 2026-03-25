中保科推AI雙模隱形守護系統

智慧城市開創者中保科（9917）與網路通訊解決方案領導廠商啓碁科技（WNC），於昨（25）日宣布策略研發合作，正式發表全球領先的「AI雙模隱形守護系統」中保愛(i)無限服務，首創全方位數位孿生（Digital Twin）照護網。

中保科技董事長林建涵表示，這將是智慧居家照顧的創新里程碑。未來技術成熟後，將深度串聯中保科24小時管制中心。當系統辨識到長者作息異常、呼吸障礙或家中無人卻電器運作異常時，管制中心將同步啟動即時應變與專業人力處理機制。

啓碁總經理暨執行長高健榮則強調，這項合作結合了啓碁的軟硬體創新與中保科的服務深度，為智慧城市中的康養與節能監控提供規模化潛力。透過極致精準的隱形感測，解決了居家監控的死角，為智慧照顧樹立新標竿。

中保科「AI雙模隱形守護系統」瞄準「超高齡社會」商機，根據內政部2026年初最新人口統計數據，台灣65歲以上高齡人口占比，已正式突破20% 門檻，宣告全面邁入「超高齡社會」。隨之而來的是急迫的居家照護需求，國發會更預估這股「銀光商機」產值將上看新台幣3.6兆元。

中保科技與啓碁合作提出的「AI 雙模隱形守護系統」中保愛(i)無限服務，便是以科技力量填補超高齡社會的照護人力缺口，此方案結合啓碁頂尖的資通訊研發實力，以及中保科技獨家的 AI 生活行為分析技術，透過「非侵入式」科技，打造具備高度隱私保護的生活行為判讀體系。

「中保愛(i)無限」服務的核心，在於解決高齡長者居家照護的兩大痛點，隱私疑慮與配戴負擔；透過整合啓碁研發的兩項關鍵技術，實現「無須配戴裝置、無須安裝攝影機、無須破壞裝潢」的智慧守護。