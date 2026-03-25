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華南金新任總座：今年股利可以期待 且以現金股利為主

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
圖為華南金控大樓 。圖／聯合報系資料照片
圖為華南金控大樓 。圖／聯合報系資料照片

華南金控（2880）今（25）日召開法說會，由新任總經理蕭玉美主持。現場有股東針對股利政策詢問，蕭玉美指出，因為去年獲利新高，股利可以期待，並且「會以現金股利為主」。

蕭玉美表示，會整體考量子公司現金股利上繳情形、整體財務比例、穩定的現金流來源，以及各子公司的資本需求，同時也會兼顧股東權益，預計4月提報董事會後公告。

華南金去（2025）年配發每股現金股利1.25元，股票股利0.1元，總股利1.35元，其中現金股息與總股利均為19年新高紀錄，盈餘分配率8成。昨天會上有股東提到前幾年分配率均超過8成，蕭玉美表示，「股東可以期待今年股利」，且將以現金股利為主。

華南金受惠集團穩健經營、靈活調整策略，2025年度稅前淨利首度突破300億元、達326.26億元，稅後淨利264.24億元再創新高，年成長14.2%，每股稅後盈餘（EPS）1.9元。金控與旗下銀行、產險子公司獲利持續向上突破，同創歷年最佳表現，且集團全年共銷效益達27.95億元，年成長8.54%。

值得注意的是，旗下華南銀去年的財富管理手續費收入達108.31億元，是第一家突破百億元的公股銀行，成長率36.3％，華南銀表示，將會針對保險與基金來提升財管動能。今年持續經營，會針對主要動能；保險與基金，以客戶需求出發。

華南金控（2880）今（25）日召開法說會，由新任總經理蕭玉美（圖中）主持。他表示，因為去年獲利新高，股利可以期待，並且「會以現金股利為主」。記者藍鈞達／攝影
華南金控（2880）今（25）日召開法說會，由新任總經理蕭玉美（圖中）主持。他表示，因為去年獲利新高，股利可以期待，並且「會以現金股利為主」。記者藍鈞達／攝影

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