麗嬰房「半解禁」仍列全額交割股 27日取消分盤集合競價

臺灣證券交易所表示，麗嬰房（2911）最近期公告申報的財報顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，惟其仍有證交所營業細則第49條第1項第1款規定應予變更交易方法情事，故公告自3月27日起取消其上市有價證券分盤集合競價之交易方式，惟仍繼續對其上市有價證券列為變更交易方法，即仍是全額交割股。

證交所表示，嗣查麗嬰房股份有限公司有營業細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式在案。

換言之，麗嬰房的財務狀況有所改善，因此證交所取消了每30或60分鐘才撮合一次的嚴格「分盤集合競價」交易方式。然而，因該麗嬰房仍存在其他財務或業務風險，仍列為全額交割股，買賣時還是需預收錢或券，流動性依舊低於一般正常股票。