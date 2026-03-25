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中租股利開獎！每股配5.8元現金、0.2元股票 殖利率破5%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

擁有12.8萬名股東的中租控股（5871）25日董事會決議分派去年盈餘每股配發6元股利，其中，現金股利5.8元、股票股利0.2元。雖然總股利與現金股利水準皆低於去年，股票股利則維持0.2元，不過，盈餘配發率仍超過5成，以中租控股25日收盤價107元估算，現金股息殖利率約5.42%。

中租控股2025年合併稅後純益新台幣198.1億元，年減12%，全年每股稅後純益（EPS）11.24元，其中，三大市場當中，2025年台灣地區營收與獲利與2024年相比分別年減0.3%、年減0.2%；中國大陸地區營收與獲利年減12%、年減29%；東協地區營收與獲利則是年增4%及年增54%。台灣歸屬母公司獲利占比58%、中國大陸33%，東協則是9%。

中租控股25日董事會決議每股股利6元，其中，現金股利5.8元、股票股利0.2元，相較於去年的總股利6.3元（現金股利6.1元+股票股利0.2元），今年股利水準與獲利同步下滑，不過，總股利仍守住6元大關，為連續五年都有達到6元水準。

另外，中租控股董事會也決議甲種特別股股息，去年度盈餘分配的現金股利每股4.179463元。中租控股也預定將於5月26日召開股東常會。

股利 現金股利 5871中租KY

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