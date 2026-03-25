華夏自結2月每股淨損0.19元 受戰事影響股價波動大

中東情勢緊張推高油價，帶動石化品價格上漲，PVC廠華夏近期股價漲升達公布注意交易資訊標準，今天公告2月自結歸屬母公司淨損新台幣1.08億元，每股淨損0.19元，未脫虧損狀態。

華夏因戰事帶動油價及中下游石化品價格大漲，3月以來股價從低點12.2元，到昨天盤中最高飆上18.95元，漲幅逾5成。不過隨著美伊將進行談判的消息，國際油價滑落，華夏股價今天盤中一度亮燈跌停，終場大跌1.7元或9.58%，收在16.05元。

由於美國與以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，並造成油價大漲，華夏今天公告的2月自結損益數字，尚無法反映中東戰事的油價波動影響。

華夏日前於法人說明會中表示，隨美伊戰事爆發，對於PVC市場而言，情況從原本的景氣逆風變為好轉，預料中東戰事將帶動PVC市場供需反轉，價格往上滾動。

華夏營業處處長暨發言人吳建興分析，美伊戰事爆發後，荷莫茲海峽航運受阻，石油原料運不出來，包括東北亞及東南亞有超過13家PVC廠發布不可抗力，市場供給減少，有利整體供需走向平衡。