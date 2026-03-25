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王道銀行2025年配發現金股利0.52元 創掛牌以來新高
王道銀行董事會今日決議2025年配發現金股利0.52元，創2017年掛牌以來新高，董事長駱怡君強調， 對投資人來說，銀行股就是希望有穩定配息，如果能「成長一點」更好。未來會發展「輕資本業務」，包括理財商品等，擴大資本使用效益。
駱怡君說， 王道銀的資本規模相對較小，因此透過輕資本耗用的金融產品與服務，包括開拓TMU、理財商品及貿融業務等，以提升手續費與利差收入，將為本行創造最佳化的資本使用效益。
駱怡君表示，將持續拓展財管業務，希望在取得財管2.0執照與進駐高雄亞灣專區後，推升財管業務發展。在海外布局方面，正籌備雪梨代表處升格分行事宜，目標於明年完成，此外，位於天津的代表處即將遷移至上海代表處，可望發掘更多的金融發展機會。
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