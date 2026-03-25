工具機展登場！上銀跳空上漲 大銀微系統飆逾8%

台灣國際工具機展25日在台中國際會展中心盛大開展，共有400家廠商參與展出，工具機公會理事長陳紳騰表示，儘管面對對等關稅、地緣政治衝突等嚴峻挑戰，但這項展會報名踴躍，不但參展攤位全數額滿，並有逾百家廠商因場地限制未能進場，估計可帶動約20億美元商機。大銀微系統（4576）、直得（1597）、恩德（1528）盤中大漲逾8%，亞德客-KY（1590）、全球傳動（4540）、上銀（2049）上漲逾4%。

參展陣容包括友嘉集團、上銀集團、永進機械、東台集團（4526）、程泰集團（1583）、發那科等產業龍頭。台灣機械公會理事長莊大立先前表示，截至今年2月，台灣機械產業出口已連13個月正成長，從去年底開始，部分機械廠商和供應商已浮現正面消息；他強調，今年台灣機械產業出口值和產值拚增10%。

上銀科技董事長卓文恒也說，1月起接單與出貨明顯增溫，罕見打破過往3月才回溫的慣例，景氣出現正向訊號。目前，核心產品滾珠螺桿訂單能見度較先前多出半個月，農曆年後工具機下單也增溫，樂觀預期第1季營運應可優於去年同期。

美國目前已成為台灣機械第一大出口市場，占比約24%至25%，重要性無庸置疑。不過美國川普接連出招，也讓工具機產業蒙上一層陰影，美國3月12日宣布對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查，加上美伊戰爭引發物價上漲，台中精機董事長黃明和說，荷莫茲海峽被封鎖，船運只能繞道紅海，船運、空運的運費都漲價，且戰爭不知何時才能結束，只能說川普一上台，天下就大亂。

巨型車床龍頭廠商三鋒機器總經理郭璦玫則表示，現在最嚴重的不是關稅，而是美伊戰爭帶動物價上漲，馬達、變壓器和電線、電纜都得用到銅，而銅價等原物料上漲等於給了業者一記重拳。

今日工具機展開展，仍有慶祝行情，電機機械族群隨大盤指數大漲一同走強，指標股上銀一度衝上237元，力拚收復月線關卡。