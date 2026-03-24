新美齊2025年獲利創高 今年將跨足商用不動產

建商新美齊董事長林傳捷表示，面對缺工與房市政策干擾，將以都更危老、營造整合及跨足商用不動產布局等策略，穩定案源與獲利動能；對於央行放寬自然人第2戶房貸成數上限至6成，他認為有助換屋族，但對房市買氣並無實質性助益。

新美齊今天召開法說會，受惠於板橋指標大案於2025年第4季啟動交屋認列，帶動2025年營收為新台幣107.34億元，歸屬於母公司業主淨利為14.18億元，每股純益（EPS）為5.24元，獲利和EPS皆創歷年新高。

新美齊表示，個案推進方面，板橋指標大案總銷約146億元，目前銷售率已達98%，住宅產品已完銷，並自2025年第4季起開始交屋，剩餘待交屋金額預計於今年陸續認列，第1季可望認列營收達35億元。位於三重的指標案已全數完銷，預計將於今年第3季取得使用執照並啟動交屋，預估可貢獻營收約39億元，成為今年重要成長動能之一。

在新案布局上，新美齊指出，將持續深化策略合作、擴大案源能見度。目前興建中個案包括台中14期仁平段住宅案及台中溝背段住宅案；此外，備受市場關注的新店寶元段案（原開明高職校地），將攜手德杰機構旗下濟盟建設與海悅國際合作開發，採危老重建模式推動；台中7期惠仁段案則規劃與鄰地允將建設合作，現正以都市更新重建方式推進。

展望未來，林傳捷表示，將持續推動四大發展策略，包括深化都市更新與危老重建布局，鎖定雙北、台中及高雄等核心都會區，參與公辦都更及地主合建案，以確保案源穩定。其次透過子公司甲級營造、耀霖股份有限公司，強化建設與營造垂直整合能力，以因應缺工環境並有效控管成本與工期、品質。

另外，產品布局方面，新美齊已跨足商用不動產領域，如規劃中的「三重頂崁案」廠辦大樓，以因應產業升級需求；新美齊也將持續強化物業管理與售後服務體系，提升品牌價值。