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台達化2月每股虧0.17元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台聚集團旗下台達化（1309）昨（24）日公告2月自結獲利，稅後虧損6,700萬元；每股淨損0.17元。

台達化為國內ABS、PS代表性業者。公司表示，中東戰事爆發以來，原料苯乙烯（SM）及丁二烯（BD）報價勁揚，幅推動旗下主要產品ABS、GPS、EPS價格水漲船高，市場價格已反彈至近幾年最高水準，疊加部分石化企業採取限量銷售策略，導致市場貨源供給量呈現縮減態勢。公司也指出，報價上漲，也使利差來到相對高點。

回顧今年前二月，台達化表示，中國大陸產能依舊外溢，市場供需失衡問題猶在。不過公司表示，今年大陸在三大主要產品的新增產能增速已有趨緩跡象。

就供需情況而言，戰事爆發前，供給側仍偏寬鬆。台達化指出，今年大陸ABS預估將有197萬噸新增產能、總產能1,200萬噸，總需求預估760萬噸；GPS新增產能130萬噸、總產能840萬噸，預估總需求460萬噸；EPS預估新增產能20萬噸、總產能950萬噸，總需求450萬噸。在需求面，大陸ABS、GPS、EPS外銷增加，搶攻國外市場，在大陸市場的需求預估下滑。

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