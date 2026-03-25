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鋼廠樂觀第2季行情正向

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

全球鋼鐵強勁復甦，美國鋼鐵巨頭紐柯（Nucor）熱軋底材價格寫下連十周上漲紀錄，每公噸報價正式突破1,000美元大關，來到1,130美元；國內上市鋼廠中鋼（2002）、中鴻、燁輝認為，行情正向發展，第2季展望樂觀。

法人表示，中鋼、中鴻開出的4月盤價，熱冷軋每公噸漲1,200元，為三年來最大漲勢；如今美國鋼市再疊加走強，東西方相互呼應，全球鋼市一致走進上坡道路，對鋼鐵股將有激勵效果。

中鋼專家說，鋼市向上的趨勢確立，但中鋼近年積極調整體質，轉向「量質並重」的高值化策略不會改變。數據顯示，去年中鋼精緻鋼品銷售比重雖僅占11.5%，卻貢獻了超過九成的毛利。

隨著美國鋼價站穩高位，帶動全球行情止跌回升，中鋼預期在AI伺服器、電動車及綠能基建需求的帶動下，第2季營運將脫離過去兩年的低迷「寒冬」，迎來新一輪的成長周期。

下游鋼廠中鴻、燁輝、裕鐵、新光鋼等內外銷報價同步走強，市場看好為第2季產銷奠下好的基礎，同時有望對獲利做出重要貢獻。

上市鋼廠主管指出，美國鋼價連十漲，主因在於受到美國「232條款」高額關稅影響，今年前兩個月美國鋼材總進口量較去年同期大幅縮減約38%，顯示外來低價鋼材對美國內需市場的威脅已降至低點。

進口受限的同時，美國國內需求卻因基礎建設與AI資料中心基建進入高峰而異常強勁。根據最新數據，市場現貨實際交期已普遍拉長至六至十周，凸顯供不應求的盛況，讓鋼廠具備極強的議價主導權。

新光鋼 基礎建設 232條款

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