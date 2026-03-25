新美齊兩建案 挹注營收

新美齊（2442）昨（24）日召開法說會，新美齊董事長林傳捷表示，今年將有兩大案認列交屋，預計可貢獻營收達74億元以上，有助今年營運表現。

針對房市近況，林傳捷認為，今年價量應該都持續會是盤整狀態，而上周央行第二戶貸款微幅鬆綁一成，對預售市場其實幫助不太大，預期並不會增添太多市場信心。

新美齊今年將持續認列總銷約146億元「新美齊画世代」，預期第1季可望認列營收達35億元，另，位於三重的指標案「新美齊The Top」已全數完銷，預計第3季取得使照並啟動交屋作業，可貢獻營收約39億元。

在新案布局上，新美齊表示，持續深化策略合作、擴大案源能見度。目前興建中個案包括台中14期仁平段住宅案及台中溝背段住宅案；此外，備受市場關注的新店寶元段案（原開明高職校地）將攜手德杰機構（濟盟建設）與海悅國際合作開發，採危老重建模式推動。