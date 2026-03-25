聽新聞
0:00 / 0:00

新美齊兩建案 挹注營收

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

新美齊（2442）昨（24）日召開法說會，新美齊董事長林傳捷表示，今年將有兩大案認列交屋，預計可貢獻營收達74億元以上，有助今年營運表現。

針對房市近況，林傳捷認為，今年價量應該都持續會是盤整狀態，而上周央行第二戶貸款微幅鬆綁一成，對預售市場其實幫助不太大，預期並不會增添太多市場信心。

新美齊今年將持續認列總銷約146億元「新美齊画世代」，預期第1季可望認列營收達35億元，另，位於三重的指標案「新美齊The Top」已全數完銷，預計第3季取得使照並啟動交屋作業，可貢獻營收約39億元。

在新案布局上，新美齊表示，持續深化策略合作、擴大案源能見度。目前興建中個案包括台中14期仁平段住宅案及台中溝背段住宅案；此外，備受市場關注的新店寶元段案（原開明高職校地）將攜手德杰機構（濟盟建設）與海悅國際合作開發，採危老重建模式推動。

三重 董事長 台中

延伸閱讀

友霖類風濕性關節炎用藥6月有望在美上市 未來市占挑戰兩成

新美齊法說會／今年完工認列衝74億元 董座：央行鬆綁對房市幫助不大

大陸建設今年推4大案 50坪以下占8成

雲豹能源法說會／雙引擎催動 今年營收再戰新高

相關新聞

陽明新航線 衝刺亞洲網路

地緣政治改變全球生產基地移轉，陽明海運（2609）昨（24）日宣布強化亞洲區間航線服務網路，深化航線布局，預計4月3日起新增中國大陸（華南）至新馬航線，投入三艘2,800 TEU級船舶營運，提供21天巡航每周固定航班服務。

愛爾達股利改全發現金

愛爾達-創（8487）昨（24）日宣布修正股利發放金額，原規劃配發每股現金股利3.5元、股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。

台達化2月每股虧0.17元

台聚集團旗下台達化（1309）昨（24）日公告2月自結獲利，稅後虧損6,700萬元；每股淨損0.17元。

鋼廠樂觀第2季行情正向

全球鋼鐵強勁復甦，美國鋼鐵巨頭紐柯（Nucor）熱軋底材價格寫下連十周上漲紀錄，每公噸報價正式突破1,000美元大關，來到1,130美元；國內上市鋼廠中鋼（2002）、中鴻、燁輝認為，行情正向發展，第2季展望樂觀。

新美齊兩建案 挹注營收

新美齊（2442）昨（24）日召開法說會，新美齊董事長林傳捷表示，今年將有兩大案認列交屋，預計可貢獻營收達74億元以上，有助今年營運表現。

台達化2月自結稅後淨損6,700萬元 EPS -0.17元

台聚集團旗下台達化（1309）24日公告2月自結獲利，稅後淨損6,700萬元；每股淨損（EPS）0.17元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。