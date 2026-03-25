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陽明新航線 衝刺亞洲網路

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

地緣政治改變全球生產基地移轉，陽明海運（2609）昨（24）日宣布強化亞洲區間航線服務網路，深化航線布局，預計4月3日起新增中國大陸（華南）至新馬航線，投入三艘2,800 TEU級船舶營運，提供21天巡航每周固定航班服務。

亞洲區間市場需求強勁，新一輪搶近洋線大戰即將開跑，國內長榮、陽明、萬海擁有在地優勢，提前布局卡位迎變動商機，去年陽明、萬海及長榮宣布瞄準市場需求，提升亞洲區間航線網路，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，新闢華北-印尼-新馬航線。

陽明昨日宣布，持續深化亞洲區域航線網路布局，提升客戶服務效能，新航線泊靠港依序為廈門、高雄、蛇口、新加坡、巴生及廈門，航線設計連結各區域樞紐港口，不僅強化陽明在華南與東南亞間直航服務，更以靈活且全面亞洲區間網路，協助客戶因應多變的市場需求，未來將不斷優化航線網絡，提供客戶更多元、可靠且永續之優質航運服務。

物流業者分析，近年來美中貿易戰愈演愈烈，大陸生產重鎮角色改變，過去全盛時期，大陸出口北美地區貨量占比超過五成，推估2025年已降到三成。全球供應鏈加速重組，大量製造業產能逐步從從大陸移轉至越南、柬埔寨及東南亞其他地區，亞洲區間市場商機全面浮現。

地緣政治 新加坡 長榮

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