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台聚、台達化自結2月每股虧損 分別為0.18和0.17元

中央社／ 台北24日電

美伊戰火延燒，中東能源運輸動脈荷莫茲海峽遭封鎖，推升國際油價及中下游石化品價格大漲，二線塑化族群台聚集團旗下台聚、華夏、亞聚、台達化近日股價漲升，達公布注意交易資訊標準。

台聚今天公告2月自結歸屬母公司淨損新台幣1.37億元，每股淨損0.18元，台達化也公告2月自結歸屬母公司淨損約6700萬元，單月每股淨損0.17元，皆呈現虧損狀況。

由於美國與以色列是在2月28日對伊朗發動攻擊，造成油價大漲，台聚、台達化今天公告的2月自結損益數字，尚無法反映中東戰事的影響。

台聚上週法說會中提到，近期石化品價格因戰事暴漲，台聚因為有低價庫存，短期確實對公司利潤有幫助，但之後如果戰爭結束，行情反轉，怎麼上去就怎麼下來，台聚不會特別把這一塊考慮在裡面，會以確保客戶用料無虞為最高指導原則。

台達化旗下主力產品包括ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、GPS（聚苯乙烯）、EPS（發泡聚苯乙烯）等，因為這波美伊戰事帶動石化品價格狂飆，包括產品售價及利差都上升至近年最高水準，營運受惠。

台達化協理暨發言人黃俊豪分析指出，接下來觀察重點要看荷莫茲海峽何時解封，否則原料出不來，上游主要原料SM（苯乙烯）價格高掛，台達化相關產品售價與利差將持續居高。

台聚 國際油價 華夏

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