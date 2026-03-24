台達化2月自結稅後淨損6,700萬元 EPS -0.17元

台聚集團旗下台達化（1309）24日公告2月自結獲利，稅後淨損6,700萬元；每股淨損（EPS）0.17元。

台達化為國內ABS、PS代表性業者。公司表示，中東戰事爆發以來，原料苯乙烯（SM）及丁二烯（BD）報價勁揚，幅推動旗下主要產品ABS、GPS、EPS價格水漲船高，市場價格已反彈至近幾年最高水準，疊加部分石化企業採取限量銷售策略，導致市場貨源供給量呈現縮減態勢。公司也指出，報價上漲，也使利差來到相對高點。

回顧今年前二月，台達化表示，中國大陸產能依舊外溢，市場供需失衡問題猶在。不過公司表示，今年中國大陸在三大主要產品的新增產能增速已有趨緩跡象。

就供需情況而言，戰事爆發前，供給側仍偏寬鬆。台達化指出，今年中國ABS預估將有197萬噸新增產能、總產能1,200萬噸，總需求預估760萬噸；GPS新增產能130萬噸、總產能840萬噸，預估總需求460萬噸；EPS預估新增產能20萬噸、總產能950萬噸，總需求450萬噸。在需求面，中國大陸ABS、GPS、EPS外銷增加，搶攻國外市場，在中國大陸市場的需求預估下滑。

展望後市，台達化表示，綜合來看，主要產品ABS、GPS、EPS市場高機率將跟隨原料波動，後續趨勢仍需密切關注中東地緣局勢的影響。目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定；4月起ABS開工率約6成，略有影響，GPS開工率則估為七成多，到5月則還未知。

回顧去年，台達化指出，去年12月印度撤銷BIS認證制度，中國大陸貨源回補至印度市場，以每噸低於中國國內50-60美元的售價搶奪市占，台廠面臨壓力，將印度訂單轉移至東南亞等地區，或回銷至中國大陸。去年也受雲南氣候異常影響，中山廠的EPS銷售下滑約19%。